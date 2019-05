Oldřich Danda, Právo

V materiálu, který schvalovala na konci loňského roku vláda, bylo napsáno: „Předpokládaná hodnota je stanovena za nákup, resp. zhotovení 210 ks pásových obrněných vozidel v 7 modifikacích a 29 ks speciálních vojenských dílenských vozidel T-815-7 8x8 ve třech modifikacích.“

Tato podmínka má logiku. Všechna nákladní auta v české armádě – s výjimkou několika stovek dosluhujících V3S – jsou na podvozcích Tatra. V požadavcích, které dalo ministerstvo obrany případným čtyřem dodavatelům nových BVP, ale zmínku o Tatrách T-815-7 vyškrtlo.

Obrana důvody změny příliš nevysvětlila. „V nepřekročitelných kritériích jsme uvedli požadované parametry, tedy že chceme vozy 8x8, a nikoli výrobce,“ řekl Právu mluvčí resortu Jan Pejšek.

Vojenská Tatra T815 8x8

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Je možné, že Tatrovka nakonec dílenské vozy dodávat bude, protože důležitým kritériem při výběru vítěze bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu. Musí být minimálně 40 procent z nabídkové ceny zakázky. Každopádně to ale Tatra nemá jisté, protože případný dodavatel si české subdodavatele může najít jinde a dílenské vozy dodat na jiných podvozcích.

Tatra spoléhá na to, že materiál schválila vláda



Kopřivnická automobilka ale spoléhá na to, že když materiál schválila vláda, tak zakázku dostane. „Společnost Tatra Trucks bere na vědomí rozhodnutí vlády ČR, že součástí zakázky na pořízení nových bojových vozidel pěchoty je i několik desítek dílenských vozidel Tatra 8x8, a je hrdá, že se bude tohoto nejvýznamnějšího modernizačního projektu účastnit,“ řekl Právu mluvčí Tatry Andrej Čírtek.

Do tendru ministerstvo přizvalo španělskou odnož amerického gigantu General Dynamics s vozem Ascod, švédsko-britský podnik BAE Systems s obrněncem CV-90 a dvě německé společnosti – konsorcium PSM, to vyrábí pro německou armádu obrněnce Puma, a Rheinmetall Landsysteme, ten nabízí svou novinku Lynx.

Před čtrnácti dny všechny čtyři firmy ministerstvu potvrdily, že do tendru jdou a jsou schopny základní požadavky splnit. Podle nich by např. nové BVP mělo uvézt jedenáct vojáků a mělo by mít věž s osádkou.

Potíže s věží

Vrásky na čele ale dělá ministerstvu německé konsorcium PSM. Jejich obrněnce Puma používá Bundeswehr, který si objednal 350 kusů zatím v jedné verzi. Problémem ale je, že je vyráběn pouze s bezosádkovou věží a vejde se do něj jen devět vojáků. Podle informací Práva jsou Němci ochotní vozidlo upravit, aby uvezlo jedenáct vojáků.

„V případě bezosádkové věže ustoupit nechtějí, protože by tak museli snížit ochranu o dva stupně,“ řekl Právu dobře informovaný stroj. Věž na obrněnci Puma je totiž umístěna nad pancířem a v případě, když je odstřelena, tak se výbuch nedostane dovnitř vozu.

Otázkou, proč ministerstvo chce pouze bezosádkovou věž a proč tak hned na startu vyloučilo jednoho z možných dodavatelů, se minulý týden zabývali i poslanci. „Když jsme se na to na podvýboru pro akvizice ptali, tak náčelník generálního štábu generál Opata i pan Říha (zastupující šéf vyzbrojovací sekce na obraně) nám řekli, že si jsou stoprocentně jisti, že pokud firmy mají o tendr zájem, tak jsou schopny dodat vozidlo, které bude splňovat všechny požadavky,“ řekl Právu šéf podvýboru Jan Řehounek (ANO).

Stížnost na ÚOHS



Německé konsorcium PSM se připravuje na právní bitvu pro případ, že bude ze soutěže vyřazeno. Na ministerstvo i na antimonopolní úřad (ÚOHS) zaslalo řadu stížností a připomínek. Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy už kvůli jedné stížnosti PSM zahájili prvostupňové správní řízení. Návrh, který vymezuje předmět řízení, mimo jiné zpochybňuje, zda je zadavatel oprávněn postupovat podle výjimky v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

Podle Švandy může ministerstvo podle výjimky postupovat v případě, že nakupuje vojenský materiál potřebný k obraně země, ale jeho postup nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže. Zda stížnost PSM povede k zastavení tendru, nebo k jiným krokům, nechtěl Švanda předjímat.

Obrana se zásahu ÚOHS neobává. „O použití této výjimky jsme přesvědčeni. Zpoždění zakázky kvůli této stížnosti neočekáváme,“ řekla Právu mluvčí obrany Jana Zechmeistrová.