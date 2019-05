Aleš Honus, Právo

I když k cíli do nejvýchodnějšího bodu České republiky v sobotu odpoledne dorazil z dvojice mužů jen jeden, protože Zogata byl nucen ze zdravotních důvodů pouť přerušit, akci lze označit za úspěch. Díky podpoře na sociálních sítích je totiž na účtu pro malého Alexe již bezmála sto tisíc korun.

„Za deset dnů, co byl Honza Duraj na cestě, na transparentním účtu přibylo 68 tisíc, což je úžasné. Dohromady je tak na účtu už 98 tisíc, což postačuje jak na velmi drahé rehabilitace, tak na hipoterapii v Bystřici nad Olší,“ řekl Právu v sobotu Alexův otec Petr Fojcik, který Duraje v cíli cesty spolu se synem přivítal.

Přihlížela i řada dalších lidí, kteří pouť sledovali na Facebooku. Někteří se k chodci dokonce v posledních hodinách přidávali, takže do cíle dorazil se skupinkou několika příznivců.

Nápad zpopularizovat příběh nevidomého a těžce postiženého šestiletého Alexe, s jehož rodinou z Frýdeckomístecka se znali, vznikl mezi dvěma přáteli krátce po dokončení vytrvalostního závodu Beskydská sedmička. Slovo dalo slovo a policista Jan Duraj a jeho kamarád Roman Zogata, který pracuje v Třineckých železárnách jako svářeč, se rozhodli spojit extrémní dálkový pochod se získáním peněz.

Všude, kudy bezmála dva týdny procházeli, lidem rozdávali letáky s příběhem chlapce a s číslem transparentního účtu Charity Jablunkov, na který lidé posílali peníze.

„Lidé, které jsme po cestě potkávali, nás ujišťovali v tom, že děláme dobrou věc a slibovali, že letáčky budou dále šířit,“ řekl Duraj s tím, že s výsledkem akce je velmi spokojen, přestože jeho parťák kvůli problémům s nohama cestu přerušil. „Za posledních pár dnů se vybralo dvakrát více peněz než v době, kdy jsme vyrazili. Takže určitě to něčemu bylo,“ řekl.

Podle svých slov se v současné době nejvíce těší na svoji rodinu. „Určitě to nejprve oslavíme, ale nejvíce se těším na manželku a dceru, se kterými teď budu chtít trávit co nejvíce času, protože mi chyběly,“ řekl.

650 kilometrů v nohách



Malý Alexandr, pro kterého byl pochod zorganizován, měl velice těžký start do života. Narodil se předčasně, první půl rok života strávil v nemocnici. Je nevidomý, částečně neslyší, jsou u něj diagnostikovány více než dvě desítky nemocí. Péče o něj zabere rodičům 24 hodin denně, a to především otci, protože matka pracuje.

Jan Duraj na cestě

FOTO: Facebook, Pěší pochod pro Alexe

Dnes je chlapci šest let a jeho stav je stále velmi špatný. „Momentálně bojuje s epileptickými záchvaty. Docházíme s ním do třinácti ambulancí, chlapec musí užívat čtrnáct nebo patnáct druhů léků. Není to opravdu jednoduché,“ řekl Alexandrův otec, který policistův nápad oceňuje. „Peníze, které došly na transparentní účet, budou použity výhradně na Alexovu léčbu. Rehabilitační cvičení již máme domluveno v ostravském neurorehabilitačním centru Arcada,“ řekl Fojcik.

Oba mladí muži se na svůj pochod vydali 1. května ráno z nejzápadnějšího bodu České republiky na hranicích s Německem. Postupně prošli Karlovy Vary, Beroun, Čáslav, Litomyšl, Mohelnici, Olomouc, Nový Jičín, Frýdek-Místek. Jan Duraj následně celou pouť ukončil právě v Bukovci u Hrčavy, na nejvýchodnějším místě České republiky. Celkem tak během necelých dvou týdnů urazil pěšky 650 kilometrů.