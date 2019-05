Renáta Bohuslavová, Novinky

Proč jste se vložila do řešení exekucí důchodců?

Byla jsem oslovena odborníky a také některými poslanci. Nás to administrativně velmi zatěžuje. ČSSZ celkově provádí exekuční srážky z cca 90 tisíc důchodů, dále eviduje u cca 33 tisíc důchodů exekuční příkazy, kdy nelze zahájit srážky z důchodu vzhledem k jeho nízké výši. Pokud existuje možnost, jak lidem, u kterých byla exekuce nařízena nezákonně, musíme jim pomoci. V dubnu jsem situaci nechala prověřit. V tuto chvíli jsme ve fázi podobné věcné analýzy.

Primárně by to ale neměla být vaše starost. Exekuce řeší soudy a ministerstvo spravedlnosti.

Ano, exekuce má na starosti ministerstvo spravedlnosti a automaticky to mají řešit soudy. Ty to ale zatím nedělají. Snažím se to řešit nad rámec svých povinností, abych těm lidem pomohla.

Proč jste tedy vůbec s tím tématem přišla?

S tématem jsem nepřišla já, byla jsem v této věci oslovena. Vnímám velmi kritizovanou agendu provádění exekučních srážek v případě, kdy podkladovým exekučním titulem je rozhodčí nález vydaný na základě neplatně sjednané rozhodčí doložky jako nesprávnou a nespravedlivou. Je strašně nefér, aby lidi dál platili, když jsou to neplatné exekuce. Problém exekucí obecně a krize bydlení jsou dva největší problémy v sociální oblasti v tuto chvíli. To, co mohu udělat, je pomoci těm lidem přes navýšení životního a existenčního minima, protože když se to navýší, tak se to promítne do nezabavitelné částky a druhá možnost jsou ty rozhodčí doložky.

Jakým způsobem by tedy MPSV mohlo vyřešit neoprávněné exekuce kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv?

To v tuto chvíli nevím, probíhají jednání. Dokončujeme věcnou a právní analýzu, připravuje se metodika postupu. Podle odborníků existuje možnost, že to můžeme dělat skrze správu sociálního zabezpečení přes datové schránky. Kdyby šel nějaký jednoduchý software, tak ho rádi využijeme. Teď si to ale musíme vyjasnit, ale není možné říkat, že Maláčová něco nedělá, když to ani dělat nemusí a dělá to nad rámec toho, co má dělat.

Máte v této věc naplánovaná nějaká setkání?

Pověřila jsem ústředního ředitele ČSSZ, aby situaci řešil. Má se setkat příští týden s advokátem Petrem Němcem, který navrhuje řešení, a zkusí se pilotní projekt. Můžeme to pomáhat administrovat, ale my v tuto chvíli nevíme, jestli nás to nebude ještě více administrativně zatěžovat. Sama mám v tuto chvíli na přespříští týden naplánovanou schůzku s ministryní spravedlnosti a chceme si o tom popovídat.

Kdyby bylo třeba, je ministerstvo připravené vyhradit třeba 50 úředníků, kteří se tím budou zabývat?

To je velký počet lidí a my jsme na hraně své kapacity. Na druhou stranu to ani nespadá do kompetencí našeho resortu. To, co nedělají soudy, nemůže suplovat MPSV přes správu sociálního zabezpečení. To jsou desítky úředníků, které bychom potřebovali.

Dobrá, ale když už jste se do toho vložila, tak by asi bylo dobré najít nějaké řešení. Jistě i vy sama ho chcete.

Ano, v příštích týdnech budeme mít jasno.

Vypadá to, že jste něco řekla a nemáte možnost najít řešení.

Moje zkušenost říká, že kde je vůle, tam je cesta. Dejte nám několik týdnů, abychom systémové řešení pro lidi, u kterých byla exekuce nařízena nezákonně, našli. Paní ministryně spravedlnosti byla jmenována do své funkce nedávno. Vážím si toho, že pan Němec nabídl řešení. To, co se děje s rozhodčími doložkami, je průšvih a pokud mohu ze své pozice něco udělat, tak jsem pro. On tvrdí, že je to malinkatý software, který nám může poskytnout a pokud by to bylo možné, tak si to dokážu představit. Nicméně v tuto chvíli na to máme jiný názor, ale říkám, pojďme hledat společná řešení.