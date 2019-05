mif, Novinky

Zda by mohl Jágr získat vyznamenání, se zeptala přímo moderátorka v narážce na to, že sportovec letos doprovázel hlavu státu na cestě do Číny.

Miloš Zeman

„Děkuji za výborný tip. Mám tady v Lánech papír, na který si píšu seznam návrhů na vyznamenání. A hned jak tady skončíme, půjdu do pokoje, a Jaromíra Jágra si tam zapíšu,“ zdůraznil Zeman.

Na opakovaný dotaz, zda je tedy již definitivní, že slavný hokejista vyznamenání 28. října dostane, však odpovídat nechtěl. Jágr již obdržel medaili Za zásluhy II. stupně v roce 2010 od tehdejšího prezidenta Václava Klause.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král (čtvrtý zprava) a hokejista Jaromír Jágr (třetí zprava) v Pekingu podepsali s čínskými kolegy dohodu o rozvoji česko-čínského programu ledního hokeje.

Jágra se zastal

V souvislosti s Jágrem reagoval také na kritiku, která vůči sportovci v posledních dnech na sociálních sítích sílila v souvislosti s návštěvou Číny. „Máme tady určité procento internetových blbečků, kteří rádi exhibují. Na místě Jágra bych se jich zeptal, co v životě dokázali oni,“ konstatoval Zeman.

Je prakticky již jisté, že vyznamenání nejvyššího řádu dostane veterán Boček. Zeman totiž přiznal, že ho o tom již informoval.

Hlava státu se v rozhovoru pro Blesk Zprávy vyjádřila také k chystané sedmiprocentní dani, kterou chce zavést vláda pro velké internetové společnosti, jako je Facebook či Google. „Mírně pro“ je také pro zavedení daně, která by se dotkla tuzemských operátorů. Žádné servítky si nebral ani vůči bankéřům.

Generál Emil Boček

