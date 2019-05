Novinky, ČTK

"Je to s ohledem na to, abychom mohli prioritně zajistit průjezd složek Integrovaného záchranného systému. Lidé parkují v podstatě kdekoliv," uvedla Vlčková.

Podobná situace již letos nastala ve čtvrtek, minulý rok doprava kolabovala v srpnu a říjnu. Ve čtvrtek byla silnice opět průjezdná asi po třech hodinách. V sobotu asi hodinu po uzavírce začala policie pouštět jednotlivá vozidla místo těch, která již Adršpach opustila.

Turisté v Adršpašsko-teplických skalách

FOTO: David Taneček, ČTK

Královéhradecký kraj před začátkem turistické sezony posílil spojení do Adršpachu. Od 1. do 5. května jezdí vlaky mezi Teplicemi a Adršpachem dvakrát v hodině, a to v časovém rozmezí přibližně od 8:30 do 16:00. Posílení spojů bude pokračovat od 9. června do konce září, přičemž v září pojedou posílené vlaky jen o víkendech. Tyto spoje uvítají hlavně návštěvníci, kteří se nevejdou na parkoviště u vchodu do adršpašských skal. V Teplicích je možné parkovat i nedaleko hlavního vlakového nádraží, odkud jezdí vlaky do nedalekého Adršpachu.

Obec Adršpach se také letos od 1. dubna vrátila k původnímu režimu na parkovištích u vstupu do skal, protože parkování zdarma nesplnilo očekávání plynulejšího provozu na přilehlých komunikacích a zrychlení odbavení aut. Parkování na den tam nyní stojí stokorunu.

Atraktivní Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině a místo se dlouhodobě potýká s náporem turistů. Většina návštěvníků přijíždí auty, a v okolí skal jsou tak často zácpy.