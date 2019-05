Novinky

Důvodem, proč město začalo o zavedení nových spojů uvažovat, je podle dokumentu rostoucí množství aktivit podél Vltavy.

„Možnou formou rozšíření dopravní obsluhy by mohlo být zajištění pravidelné lodní dopravy, která by mohla zajistit alternativní obsluhu vltavských břehů a v některých lokalitách zajistit i nová spojení vltavských břehů,” píše se v dokumentu.

V současné době plují v rámci MHD přívozy, které spojují na několika místech vltavské břehy. Zamýšlené spoje by pluly na trasách vedoucích po či proti proudu řeky.

Studie by měla být hotová do konce letošního roku. „Měla by odpovědět mimo jiné na otázky, čím by tyto spoje prospěly MHD a v jakém intervalu by pluly,” uvedl mluvčí Ropid Filip Drápal. Právě Ropid, který dopravu v Praze a okolí organizuje, si nechá studii vypracovat.

Náklady na její vypracování by měly být podle dokumentu, který projednají radní, 750 000 korun. Vedení města se ohledně zavedení pravidelné vodní dopravy pak rozhodne na základě výsledků studie.

V Evropě využívá lodě jako součást MHD například Kodaň.