Renáta Bohuslavová, Novinky

„Nemůžeme při sestavování rozpočtu hledět pouze na stranu výdajů, ale i na příjmovou stránku. Bankovní sektor má dlouhodobě nadprůměrné zisky v porovnání se zbytkem Evropy. Jsme připraveni to navrhnout a z našeho pohledu je to potenciální výnos až 14 miliard,” uvedl v pátek Hamáček.

Sektorová daň pro banky by podle ČSSD měla mít podobu odvodu z aktiv ve čtyřech pásmech. Banky by podle Hamáčka měly z aktiv do 50 miliard korun platit daň 0,05 procenta. Aktiv od 50 do 100 miliard by se týkala sazba 0,1 procenta, v případě 100 až 300 miliard by to bylo 0,2 procenta. V případě aktiv přes 300 miliard by platila nejvyšší sazba 0,3 procenta, uvedl Hamáček.

O zavedení sektorové daně hovoří ČSSD už od formování koalice s ANO. „Tehdy hnutí ANO diskuzi o daních odmítalo, protože říkalo, že je schopno zajistit výběr daní lépe. Ukazuje se, že to tak není a stále prostředky chybí,” doplnil Hamáček.

Neřekl jsem to správně česky, hájí se Babiš



Premiér Andrej Babiš ale zavedení bankovní daně stále odmítá, ačkoliv to v ČT připustil. Jeho vyjádření podle jeho pozdějších slov prý bylo překroucené a vymlouval se na to, že neumí dobře česky.

„Nemluvím česky ideálně, ale tolik rozumím, abych věděl, že jsem neřekl, že jsem otočil. Řekl jsem, že na bankovní daň mám stále stejný názor, že to banky přenesou na občany, firmy, ohrozí to likviditu, cenu hypoték – zkrátka že my sektorové daně nechceme,” sdělil premiér.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že se shodl se zástupci bank na tom, že zavedení daně by mohlo zpomalit českou ekonomiku. Upřednostňuje vytvoření fondu, do kterého by banky přispívaly.

Hamáček to nevidí jako systémové řešení. „Fond pro banky nevidím jako systémové řešení. Nemyslím si, že daňový systém by měl být postaven na bázi dobrovolnosti,” doplnil Hamáček.

Další zvýšení daní má přinést 16 miliard

Podle předsedy ČSSD nehrozí ani riziko přenosu zvýšených nákladů na klienty. Argumentuje prostředím pojišťovnictví, kde k ničemu podobnému podle něj nedošlo. „Říkáme, že máme zdroj. Kolegové z ANO si budou muset vybrat, jestli budou podporovat malé děti a rodiny s dětmi, nebo banky," uvedl Hamáček.

Koalice se podle něj již nyní shodla na zvýšení spotřební daně na tabák, alkohol a hazard. Dále na digitální dani, která by měla být až sedm procent z příjmů reklam firem na území Česka a na formě zdanění pojišťoven. Všechna tato opatření by měla do rozpočtu přinést 16 miliard korun.