Renáta Bohuslavová, Novinky

S návrhem na povinné zveřejňování smluv společností s majetkovou účastí státu přišli Piráti. Ti chtějí, aby takové firmy zveřejňovaly smlouvy, které se netýkají běžného obchodního styku. Výjimku, kterou během přijetí původní verze dostaly ČEZ nebo České dráhy a stále ji mají, je podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka potřeba zrušit.

Senát se zrušením souhlasí, ale chce prosadit výjimku, aby takovou povinnost neměly lékárny ve fakultních nemocnicích. Podle senátora Jaroslava Malého zvoleného za ČSSD mají dnes lékárny ve fakultních nemocnicích, které jsou ve vlastnictví státu, možnost nakupovat drahé léky od farmaceutických firem levněji, protože mají velký odběr.

Pokud by musely nemocnice zveřejňovat ceny nákupů, došlo by podle kritiků k ohrožení konkurenceschopnosti farmaceutických firem a zároveň k ohrožení zaměstnanců nemocnic, jelikož nemocnice mají často ve smlouvách s firmami podmínku, že nesmí smlouvy zveřejnit. Podle Malého je problém i v tom, že státní nemocnice by smlouvy zveřejňovat musely, kdežto ty soukromé nikoliv.

Zvýhodnění farmaceutických firem?



„Chtěli jsme, aby to bylo v původním znění, protože když rušíte výjimky, tak jinou nechcete. Je to drobná, zbytečná kosmetická změna. I když z hlediska transparentnosti to může být problematické,” řekl Novinkám předseda Pirátů, který v Senátu zákon hájil.

Senátor Malý reagoval tím, že nejde o zvýhodňování farmaceutických firem. „V žádném případě nechceme nahrávat farmaceutickým firmám. V rámci smluv se maximálně snažíme snížit ceny léků, abychom měli peníze na platy. Firmy by nás navíc za zveřejnění napadly soudně,” doplnil Novinkám senátor.

Jedná se podle něj o léky, kdy jeden stojí až desítky tisíc korun a firmy je ročně nakupují za miliony korun. Nejčastěji jde o léky na onkologická onemocnění, roztroušenou sklerózu nebo jiná neurologická onemocnění.

Poslanecká novela ruší výjimku ze zveřejňování smluv pro státní nebo polostátní firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze. Patří mezi ně právě ČEZ nebo České dráhy. Zároveň pro ně ale stanoví mírnější režim zveřejňování dohod, jako už má například národní podnik Budějovický Budvar. Nemusely by zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. Mírnější režim míří obecně na firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu.

Zákon o registru smluv se vztahuje například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 000 korun. Od předloňského července platí, že nezveřejněná smlouva není platná.