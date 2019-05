jim, Právo

„Odmítáme, aby nám Evropská komise diktovala, jaké peníze máme čerpat. My chceme rozhodovat, kam ty peníze půjdou. Nebudou nám oni diktovat nějaké programy, workshopy, analýzy. My potřebujeme peníze na investice do mateřských škol, na nemocnice, dálnice, rychlovlaky,“ řekl Babiš.

„Je důležité, aby naši voliči, důchodci, zaměstnanci přišli k volbám, protože pokud dostaneme z Evropy ty peníze, které si přejeme, tak o to více nám zbyde na důchody a platy zaměstnanců,“ vysvětlil.

Jednička ANO pro eurovolby Dita Charanzová. Za ní zleva Martina Dlabajová a Ondřej Knotek

FOTO: Petr Horník, Právo

Babiš vystoupil s červenou čepicí se sloganem „Silné Česko“ po vzoru kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho sloganu „Make America great again“.

Heslem kampaně ANO bude „Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně“.

Podobně jako jiné strany slibuje ANO prosazovat zejména zamezení dvojí kvality potravin, udržení bezpečnosti, ochranu životního prostředí a boj proti suchu.

Ekologie nesmí ohrozit průmysl



Babiš zdůraznil, že je třeba si stanovovat reálné klimatické cíle tak, aby neohrožovaly český průmysl. Vymezil se například proti snahám nahradit automobily se spalovacími motory elektromobily.

„Musíme si dávat reálně klimatické cíle. Budeme bojovat, aby jaderná energetika byla započítána do obnovitelných zdrojů. Vůbec nechápu, proč tam jádro není, když to nemá žádné emise,“ řekl Babiš.

Za skandální považuje dvojí kvalitu potravin. „Jsme skutečně popelnicí Evropy. V Evropě si myslí, že žijeme na kokosových palmách, že jsme méněcenní občané. Co se děje ve výrobě potravin, je skutečný skandál,“ prohlásil a postěžoval si, že někde mají děti čokoládu s vyšším obsahem tuku a cukru než děti z jiných zemí, ač se jedná o stejnou značku.

„Rybí prsty plné vody. Proč nemáme stejnou kvalitu jako v Německu?“ řekl s tím, že to je proti zásadám svobodného trhu.

Máme návrhy a kritizujeme



Dále by podle Babiše se mělo ANO zasazovat o omezení byrokracie a snížení legislativních návrhů, nebo o sjednocení zahraniční politiky.

„Chceme silnou Evropu a my k tomu přispíváme, máme konkrétní návrhy. A zároveň kritizujeme,“ řekl premiér.

Pokud vyhrajeme, určitě budeme rádi. Apelujeme, aby naši voliči přišli, aby si nemysleli, že to není důležité. Je tam přímá spojitost mezi penězi, které pumpujeme do české ekonomiky, pro důchodce, pro zaměstnance, vědy a výzkumu, a těmi penězi, které přicházejí z Evropy. Pokud na to budeme mít vliv, o to víc peněz můžeme použít na naše programy,“ uzavřel.