Senátoři chtějí povolit alkohol nejen vodákům, ale i cyklistům. Vrátili tak zákon poslancům

Senátoři vrátili poslancům novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která ruší pokuty pro vodáky za plavbu pod vlivem alkoholu do 0,5 promile. Doposud mohli vodáci za požití alkoholu dostat pokutu až 100 tisíc korun. Senátoři chtějí prolomení nulové tolerance i pro cyklisty, a tak to v rámci pozměňovacího návrhu k novele zákona doplnili a novelu schválenou poslanci v březnu vrátili do Sněmovny.