Češi za 15 let v EU zbohatli, ale ne všichni

Ve středu je to 15 let od vstupu ČR do Evropské unie. Životní úroveň Čechů se za tu dobu zvedla a přiblížila průměru původních členských států. Ruku v ruce s tím se ale zvyšují i ceny, přičemž mzdy tolik nerostly. ČR také získala z rozpočtu EU výrazně víc, než kolik do něj poslala.