Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu, dosud nikdy nebyl opravován. Minulé vedení Prahy prosazovalo jeho zbourání, avšak to současné rozhodlo o opravě.

„Po rekonstrukci bude most uveden do svého původního stavu, kdy bude umožněn oboustranný provoz tramvají a provoz automobilů bez jakéhokoliv omezení,” uvedl v pondělí náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Libeňský most z ptačí perspektivy; zdroj: Novinky.cz

Vedení města vycházelo při rozhodování o dalším postupu z posouzení možných variant oprav, které zpracoval výzkumný a zkušební Kloknerův ústav. Zvolená varianta je druhou nejméně invazivní a druhou nejlevnější. Ta s úplně nejmenšími náklady - asi 367,4 milionu korun - počítala se zachováním oblouků ve stávající podobě. Nejdražší, za 586 milionů, navrhovala odbourání značné části kleneb mostu a výměnu oblouku, což by zvýšilo životnost mostu nad 75 let.

Prodloužení životnosti o 50 let



Zvolená varianta v odhadované ceně 476,9 milionu zvýší životnost konstrukce nejméně o padesát let. Řešení spočívá zejména ve výměně konstrukcí předpolí mostu, které jsou kvůli korozi ve špatném stavu, a zesílení obloukové části. Podle závěrů Kloknerova ústavu se jedná o kompromisní řešení z hlediska nákladů, doby nutného uzavření mostu a dopravní kapacity. Opravená konstrukce bude schopna unést obousměrný tramvajový provoz, osobní auta i nákladní vozy do 32 tun.

Město již podle Scheinherra vypsalo zakázku na opravy základů mostu, které by měly začít koncem letošního roku. Tendr na projekt celkové rekonstrukce by pak Technická správa komunikací, která má opravu na starosti, měla vypsat v květnu. Scheinherr počítá i s tím, že na opravy budou dohlížet architekti, aby zůstal zachován charakter stavby s kubistickými prvky. Město bude řešit také otázku podoby předpolí mostu u Rohanského ostrova.

Libeňský most

FOTO: Novinky

V minulosti se uvažovalo o tom, že by město pro dobu rekonstrukce postavilo provizorní most, od toho však magistrát ustoupil. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) uvedl, že stavba by vyšla na zhruba 325 milionů korun, což se na dva roky trvání rekonstrukce nevyplatí. Řidiči aut i MHD tak budou jezdit po objízdných trasách.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha se zabývá také opravou Hlávkova mostu, který nyní zkoumají odborníci. Ve špatném stavu je i Palackého most a připravuje se oprava Barrandovského mostu.