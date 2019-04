Jan Menšík, Právo

I přes několik schůzek s pražskou radní pro sociální oblast Milenou Johnovou (Praha sobě), která se snažila dosáhnout dohody, jak dluh umořit, spolek své fungování nezměnil a nájem dále neplatí. Rada tak dostane na nejbližších jednáních na stůl návrh na výpověď.

Pražská buňka spolku Senioři ČR si od magistrátu pronajala dům jen pár desítek metrů od Anděla na Smíchově v polovině roku 2015 a podle posledního dodatku ze září 2017 má za plochu 809 metrů čtverečních platit přibližně 325 tisíc korun ročně (tj. 27 tisíc měsíčně – pozn. red.). Služby a energie v této částce započítány nejsou.

Dluh začala řešit Johnová hned po svém nástupu do funkce. „S organizací jsem osobně jednala třikrát. Mojí snahou bylo předejít soudnímu sporu a domoci se co nejrychlejšího uhrazení dluhu,“ řekla Právu s tím, že předložila také návrh na to, jak dluh umořit, aniž by svaz musel dostat výpověď.

Jednání bez výsledku

Radní na schůzkách zástupcům vedení pražské pobočky doporučila, aby změnili ekonomický model fungování a vzdali se, jak zhodnotili magistrátní úředníci během kontrol, nepříliš využívaných prostor. „Objekt navštěvuje minimum seniorů a dotace, které z nepochopitelných důvodů předchozí vedení města organizaci poskytovalo, letí komínem do vzduchu,“ míní Johnová.

Tyto „nadbytečné“ prostory by podle ní spolek mohl, jako správce budovy bez nároku na odměnu, otevřít i nečlenům a dále je pronajímat dalším organizacím. „Tak by dluh vůči městu postupně spláceli a dům by mohl sloužit jak aktivitám pro seniory z celé Prahy, tak i dětem a dalším místním lidem a organizacím,“ vysvětlila radní.

Svaz totiž údajně nemá téměř žádné příjmy a funguje výhradně z dotací od magistrátu. Od doby, co mají v pronájmu zmíněný dům, dostali Senioři ČR od města dotace celkově ve výši 6,7 milionu korun, přičemž v současné době čerpají dvě dotace ve výši 750 tisíc a 500 tisíc korun. O další více než tři miliony korun požádal spolek letos v únoru.

Nabídku radní si na setkáních vyslechl předseda krajského výboru seniorů v Praze a někdejší vlivný regionální politik ČSSD Miloslav Mrština a Josef Dušek, místopředseda krajské organizace a člen ústřední rady spolku. Žádné dohody se však podle radní dodnes nedosáhlo, Johnová tedy společně s radním pro majetek Janem Chabrem (Spojené síly pro Prahu), jenž má pronájmy městského majetku v gesci, plánuje smlouvu Drymlovu spolku co nejdříve vypovědět.

„Samozřejmě smlouvu vypovíme. Senioři se tady bohužel stali rukojmími spolku vyšetřovaného Policií ČR. Kromě toho je svaz veden člověkem, který v minulosti prošel skandály a byl vyloučen z několika politických stran a funkcí,“ řekla Johnová. Odkazovala tak na článek serveru iRozhlas.cz z loňského května o tom, že policie řeší využití třímilionové dotace od ministerstva pro místní rozvoj na vývoj aplikace pro seniory. Vývojáři aplikace tehdy uvedli, že po schválení dotace je spolek od projektu odstavil.

Navíc Mrština, který měl údajně během své politické kariéry získat dotaci na rekonstrukci hotelu, ale následně v něm měl provozovat nevěstinec, měl jednomu z vývojářů nabízet úplatek. Policie podle serveru tehdy v hospodaření spolku odhalila padělané doklady.

U Drymla Johnová upozorňuje zase na jeho minulost, kdy byl exsenátor kvůli údajnému shánění „kompra“ na spolustraničku Hanu Orgoníkovou vyloučen z ČSSD, či jeho styky s někdejším poslancem ČSSD Davidem Rathem, v současnosti obžalovaným z korupce.

„Takovým lidem peníze ani majetek Pražanů do rukou nesvěřujeme,“ podotkla Johnová.

Nedluží poprvé

První problémy s placením měl spolek už v roce 2017, tehdy to však zachránil magistrát.

„Pro roky 2015 a 2016 jsme neměli žádné problémy s placením. Problémy nastaly v roce 2017, kdy jsme dlužili značnou částku, ale tu nám magistrát dofinancoval v roce 2018. Pro rok 2018 nám přispěli pouze malou část a přislíbili následné dofinancování, které se nestalo. Proto se dluh začal znovu vytvářet,“ píše v jednom z dokumentů, které má Právo k dispozici, předseda krajského výboru seniorů v Praze Miloslav Mrština.

Podle něj jim minulé vedení města v roce 2015 přislíbilo, že město bude veškeré náklady na činnost a pronájem hradit. Nad tímto „závdavkem“ se ale Johnová podivuje. „Nevím, jak je možné, že s nimi v minulosti pražští politici spolupracovali, a jak je možné, že s lidmi s takovou minulostí v současnosti jednají někteří politici na vládní úrovni,“ uzavřela.

Současný dluh se začal vytvářet v březnu loňského roku a ke konci března letošního roku činil 748 tisíc korun a každý měsíc se dluh zvyšuje.

Na dotazy redakce do uzávěrky textu Dryml, Mrština ani tisková mluvčí spolku nereagovali.