Novinky, ČTK

„TSK je jedna z klíčových městských firem, která se má starat o ulice, silnice, mosty a tunely a Pražanům zajistit co nejlepší pohyb po městě. Pro zachování kontinuity jsme v prvních měsících ponechali v čele pana Smolku a čekali, zda najdeme společnou řeč nad strategií, způsobem, jak firma fakticky vykonává své povinnosti, i v informování a vztahu k Pražanům a samotným zaměstnancům TSK. To se nestalo, a proto jsme do čela této společnosti získali profesionálního manažera, který v minulosti již jasně prokázal, že umí věci v jemu svěřené firmě měnit k lepšímu,” uvedl Scheinherr.

Na Smolkovo místo v tříčlenném představenstvu dozorčí rada zvolila Sinčáka, který stál v letech 2013 až 2018 v čele Českých aerolinií. Rada představenstvu zároveň doporučila, aby jej na svém příštím zasedání zvolila svým předsedou. Představenstvo může Sinčáka následně uvést do funkce generálního ředitele TSK. Kdy představenstvo zasedne, zatím není jasné.

Novým členem představenstva TSK se stal bývalý šéf Českých aerolinií Jozef Sinčák (na snímku ze 7. ledna 2013)

FOTO: Petr Hejna/Český aeroholding, ČTK

Smolka se do čela společnosti dostal v roce 2017. Ve vedení firmy nahradil tehdejšího šéfa Ladislava Pivce, který byl odvolán poté, co kvůli zakázkám zasahovala na TSK policie.

Magistrátní koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) postupně mění členy orgánů městských společností. Změny se dotkly například dopravního podniku, kde byl jmenován nový generální ředitel, Pražských služeb nebo firmy Pražská vodohospodářská společnost.