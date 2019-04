Novinky

Pondělí zůstane jasné s teplotami mezi 17 až 21 stupni. Od pozdějšího odpoledne, cca od 17 hodin by se měl na východě Moravy objevit déšť. „Modely předpovídají srážky ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, zapršet by mohlo i v Jihomoravském kraji,“ uvedla Honsová.

První tlaková níže a s ní i ochlazení by měly do Česka dorazit během noci na úterý, se srážkami to ale nebude nijak slavné. „Pršet by mělo jen na Moravě a ve Slezsku. V Česku by mělo zapršet v úterý odpoledne jen v Libereckém kraji, ale například Karlovarský či Ústecký kraj zůstanou beze srážek,“ uvedla Honsová.

Ranní teploty v úterý by se měly pohybovat kolem 6 až 10 stupňů, odpolední v Čechách 15 až 19, na Moravě a ve Slezsku to bude mezi 13 až 15 stupni. Měl by foukat vítr, který v nárazech v nížinách dosáhne rychlosti 70 km/h a bude pocitově snižovat teplotu.

Středa by měla být oblačná a měly by se objevit občasné přeháňky. Teploty ovšem budou vyšší. Ranní by se měly pohybovat mezi 7 až 11 stupni, odpolední mezi 19 až 23 stupni. Ještě by měl foukat čerstvý vítr.

Čtvrtek přinese slunečné počasí a první letní teploty. Ráno by mělo být teplejší 8 až 12 stupňů a odpoledne předpovědní modely počítají s teplotami mezi 24 až 28 stupni. Teplé jižní proudění ukončí studená fronta, která by měla změnit ráz počasí nejen v pátek, ale na celý víkend.

V pátek bude postupně přibývat oblačnosti, objeví se déšť a bouřky. „Pršet by mělo na celém území České republiky,“ řekla Honsová. Studená fronta nejprve zasáhne Čechy, teploty klesnou na 20 až 24 stupňů, na Moravu dorazí fronta až navečer, proto teploty budou ještě poměrně vysoké, a to v intervalu 24 až 28 stupňů.

Sobota bude oblačná a chladnější s teplotami mezi 15 až 19 stupni, pršet by mělo především na Moravě a ve Slezsku. Během noci na neděli by mělo na naše území dorazit další studená fronta.

Neděle bude proto oblačná s teplotami mezi 14 až 18 stupni a pršet by mělo na většině území.