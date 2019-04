zpe, Novinky

Stanjura připomněl, že od listopadu, kdy Babiš investiční plán představil a slíbil, že ho zveřejní, uplynulo už pět měsíců. „Evidentně se nic neposunulo. Pane premiére, kdy ho vláda projedná a kdy můžu očekávat, že mi jej pošlete?“ tázal se Stanjura.

„Ono je velká škoda, že budeme slavit 30 let od revoluce. Je škoda, že nikdo nevymyslel ten investiční plán, když šla ODS do vlády. Je to můj nápad, já jsem to vymyslel. Je to moje know-how. Moje odpověď je, že já vám ho nedám. A vláda to ani neprojedná. Vláda o tom totiž jedná každý den,“ odpověděl mu na to Babiš.

„Já jsem to vymyslel, my jsme to odmakali a děláme na tom, abychom sehnali ty peníze. Proč bych vám to dával,“ dodal Babiš.

Stanjura na to odvětil, že se zřejmě jedná jen o další propagační příručku hnutí ANO a že takový materiál ho vůbec nezajímá.

Premiér Novinkám řekl, že se jedná o jeho nápad a interní materiál. „Zmapovali jsme investiční potenciál. Na základě toho organizujeme dotační programy, mateřské školy, školy. Pan Stanjura si mohl udělat svůj, když byla ODS ve vládě. My to vyhodnocujeme, dali jsme čtyři miliardy na opravy silnic druhých a třetích tříd,” prohlásil Babiš.

Projekty za 3,5 bilionu



Babiš začal hovořit o Národním investičním plánu loni v listopadu, měl vzniknout na základě výjezdů menšinové vlády ANO do krajů. Uvedl, že plán zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Do roku 2022 mají být do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun.

Na základě těchto slibů se Stanjura dožadoval plánu už v listopadu. Premiér mu tehdy v odpovědi na písemnou interpelaci napsal, že Národní investiční plán „bude v nejbližší době předložen vládě ČR ke schválení”. „Jakmile vláda Národní investiční plán schválí, budete s jeho obsahem seznámen,” citoval ve čtvrtek Stanjura z Babišovy odpovědi.