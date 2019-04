Aleš Honus, Právo

Chrám Matky Boží v Paříži navštívili novojičínští studenti v pondělí dopoledne. „Náš program v pondělí dopoledne začínal právě prohlídkou Notre Dame. Už když jsme tam šli, plánovali jsme, že si uvnitř chrámu zazpíváme. A tak se i stalo - samozřejmě děti zpívaly velmi potichoučku a citlivě. Akustika těch prostor je výborná a chtěli jsme si to vyzkoušet,“ řekl sbormistr Karel Dostál. V tu dobu byly v chrámu stovky dalších návštěvníků.

O několik hodin později pak katedrálu zachvátil oheň. „Zrovna v době, kdy se požár začal šířit, jsme projížděli pod katedrálou metrem na večerní koncert v Českém centru. Když jsme vystoupili z metra, spatřili jsme kouř, který se táhl od jihovýchodu, a děti hned zjistily díky mobilním aplikacím, že hoří Notre Dame. Bylo to naprosto šílené, neuvěřitelné, nikdo tomu nechtěl věřit,“ popisuje sbormistr.

Sbor Pullae et Pueri v Paříži

FOTO: Archiv sboru Pullae et Pueri

Během následného koncertu v Českém centru pak nikdo nedokázal myslet na nic jiného. „Diváci přišli, koncert se uskutečnil a děti to zvládly, ale bylo to pro ně hodně náročné. Bylo vidět, že jsou toho plné, a některé měly slzy v očích. Během koncertu jsme jednu z písní věnovali katedrále. A to píseň s příznačným názvem Ubi caritas, et amor (Kde je dobro, je Bůh),“ doplnil Dostál.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Hasiči zveřejnili záběry z likvidace požáru katedrály Notre-Dame. Zdroj: Reuters

Zážitek z Francie si podle něj budou všichni pamatovat celý život. „Náš program pokračuje, jsme tady až do čtvrtka, ale nikdo nemyslí na nic jiného. Je jasné, že se stalo něco, co se stát nemělo. Pro místní lidi je to neskutečná tragédie, je to opravdu znát na každém kroku,“ dodal sbormistr.