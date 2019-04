Novinky

Lidé by neměli konzumovat šarži 10108604 s datem použitelnosti do března 2020. „Uvedená šarže je stahována z důvodu rizika výskytu přeplněných tobolek v balení. Balení dotčené šarže přípravku je potřeba vrátit do lékárny,” uvedla Peterová.

Palladone je na lékařský předpis. Jedná se o opiátové analgetikum určené k léčbě středně silných a silných bolestí, a je tedy možný vznik závislosti.

Jde o preventivní opatření, žádné nežádoucí účinky nebyly v souvislosti s vadnou šarží, která byla dostupná od září 2018, zjištěny.

Léky bude možné vracet do lékáren do konce června. Pacientům tam bude vadná šarže vyměněna za jinou. Pacienti by neměli léčbu přerušovat, neboť by se u nich mohly objevit abstinenční příznaky.