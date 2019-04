Karolina Brodníčková, Právo

Věděl jste o pirátském návrhu, aby se z dozorčí rady vyloučili zástupci zaměstnanců Pražské plynárenské?

Ano, to, že žádají, aby se snížil počet členů dozorčí rady o tři zaměstnance, to je pravda. Rada by zůstala šestičlenná. To je momentální žádost Pirátské strany, aby takto vypadala dozorčí rada Pražské plynárenské, a. s. Názor klubu Spojených sil pro Prahu ale je, že by tam ti zaměstnanci jako zástupci odborářů měli zůstat.

Hovořili Piráti i o tom, že by na místa zaměstnanců přišli do dozorčí rady další političtí nominanti?



Ano, o tom se hovořilo. Byly různé verze. Jednali jsme o tom, že v některých podnicích na to mají zaměstnanci právo ze zákona, což je třeba dopravní podnik, protože má nad 500 zaměstnanců. V Pražské plynárenské na to ze zákona zaměstnanci nárok nemají, protože ta vlastní společnost nemá 500 zaměstnanců. Ale když se vezme celý koncern vcelku, tak má.

Takže v rámci holdingu jsme udělali analýzu, jestli právo na místa v radě mají nebo nemají a jestli volby těch zástupců zaměstnanců proběhly řádně. Zjistilo se, že volby řádně proběhly, ale že právo na místa v radě nemají. Ale to bylo jen pro zjištění, jak to je. My máme stanovisko, že tam ty odboráře chceme.

Ale podle Pirátů jsou to manažeři, kteří v dozorčí radě dohlížejí sami na sebe.



Samozřejmě, je pravda, že to nejsou zástupci zaměstnanců na nejnižších pozicích. Je ve hře i to, že by odbory provedly nové volby. Ale je to věc zaměstnanců, a když si zvolili někoho, kdo má ve firmě nějakou pozici, tak je to jejich právo. A jestli je to nevhodné? Tak můžeme vyzvat, ať udělají nové volby. Ale nemůžeme a priori říkat, že když nebude v radě sedět např. uklízečka, tak že je to špatně. Nemůžeme je kádrovat.

Vyzvete odbory, aby udělaly novou volbu?



Odbory s tím přišly samy. Napsaly dopis, že pokud by byli ti tři členové dozorčí rady problém a byli by v podezření z konfliktu zájmů, tak volby mohou být. My to uvítáme, je to jejich právo.