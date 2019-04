Novinky

Končící týden přinesl chladnější počasí, ale v dalších týdnech by se mělo zvolna oteplovat.

„Průměrné týdenní hodnoty by neměly přesáhnout hranice běžných teplot pro danou roční dobu,” avizují meteorologové.

Následující týden od 15. do 21. dubna bude srážkově chudý a pršet by mělo pouze minimálně. Od čtvrtka by se již nicméně teploty mohly odpoledne v maximech dostávat nad hranici 20 stupňů Celsia a na Velikonoce by tak mělo být převážně jasno či polojasno, pouze s ojedinělými přeháňkami.

„V následujících týdnech srážek výrazněji přibude, zejména ve druhém a třetím předpovědním týdnu (od 22. dubna do 5. května),” dodal ČHMÚ k dalšímu vývoji srážek.

Jejich průměrný úhrn v tomto období je 45 milimetrů, průměrná teplota je 11,2 stupně.