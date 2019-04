Barbora Zpěváčková, Oldřich Danda, Novinky, Právo

Pane předsedo, v kandidátském projevu jste říkal, že chcete být příští vládní silou. Jak to chcete udělat? Podle některých průzkumů byste se do Sněmovny vůbec nedostali.

To nám průzkumy predikují tak nějak tradičně. Ale to je věc, kterou bych chtěl změnit. Odraz od té pětiprocentní rizikové hranice v průzkumech směrem nahoru. Pokud to bude nový tým, který do toho dá energii a pokud budeme představovat věci zarámované konkrétními legislativními návrhy, lidé uvidí, že my ta řešení nabízíme.

Netvrdím, že vyhrajeme příští parlamentní volby, ale tvrdím, že se dostaneme jinam, než je pětiprocentní hranice.

Proč by lidé měli volit vás, a ne třeba TOP 09 nebo lidovce, kteří nabízejí podobný program jako vy jen s konzervativnějším nádechem?

Protože nabízíme lidi, kteří se už někde v lokální politice osvědčili, kteří už jednoznačně důvěru získali, kteří nepřicházejí s mediálně hezkými nápady, ale s těmi, které budou fungovat. Praktičnost, selský rozum, zkušenost z lokálu jsou naše základní devíza a také otevřenost silným nezávislým osobnostem.

S byste šel do vlády a s kým ne?

Určitě ne s KSČM a SPD ani s žádnými jinými, které vnímáme jako extremisty, a nešli bychom ani do vlády, která by se opírala o jejich důvěru. Vládu si umíme představit s TOP 09, KDU-ČSL, také s Piráty, protože máme programové průniky. A také s ODS, byť velká část našich politiků vstupovala do politiky, aby vystřídala ODS na radnicích.

Personální nouze Andreje Babiše je obrovská

A s ANO byste šli, nebo raději proti němu?

Pokud bude předsedou hnutí Andrej Babiš se všemi svými problémy, které má na hrbu, tak určitě proti němu.

V projevu jste hodně kritizoval současnou vládu. Chcete jít jako nový předseda také tou cestou Antibabiš?

Vůbec ne. Babiš se kritizuje personálně. My ho chceme kritizovat věcně. Ukazovat na to, že personální nouze je obrovská, že se mu personálně nedaří. Se stavebním řízením se nic neudělalo pět let, a to už je jejich odpovědnost. To, že se začíná škrtat, projídají se finanční zásoby, to jsou konkrétní věci. Vláda ani marketingem neudrží to, že je úspěšná. Prostě není.

Říkal jste, že spoustu věcí chcete dělat jako bývalý předseda Petr Gazdík. Zajímá mě, co tedy chcete dělat jinak?

Chci funkci věnovat o něco víc času. Chci být víc v kontaktu s regiony. Petr Gazdík je poslancem a také ve Zlínském kraji radním pro školství a v posledních měsících neměl tolik elánu, aby objížděl republiku. Nechci jezdit jenom na oficiální sněmy, chci jezdit za našimi starosty a dalšími lidmi a budu po nich chtít jednu věc - aby se se mnou postavili na náves, aby se mnou šli do své lokální hospody a říkali: my jsme Starostové a nezávislí. Máme totiž obrovskou spoustu lidí, kteří za nás kandidují, kteří nás lokálně reprezentují, ale úplně se k nám nehlásí.

Kde na to chcete vzít čas? Jste poslanec, starosta, krajský zastupitel.

Budu se samozřejmě muset rozhodnout a téměř jistě přestanu být do několika měsíců starostou Kolína.

Uvažujete znovu o spojení s TOP 09, k čemuž vyzíval šéf topky Jiří Pospíšil?

Do krajských voleb chceme sestavovat různé kandidátky. Například v Olomouckém kraji máme dlouhodobě dobrou spolupráci s KDU-ČSL. V Libereckém kraji Martin Půta dlouhodobě nabízí na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj místa i TOP 09 i KDU-ČSL. Mou vizí je udělat STAN silnější, než je, abychom za rok v tuto dobu před krajskými a senátními volbami budili důvěru a měli pevnou značku. A po krajských volbách se bavit o silnějším projektu do parlamentních voleb, který by mohl brát deset procent a víc.

Chci, aby se Starostové ukázali jako podvozek pro integraci menších stran. TOP 09 má na podzim sněm a po něm se ukáže, zda spolupráce bude možná.