Češi rádi kutí, nejvíc mladí do 34 let

To, že jsou Češi národem kutilů, zřejmě nikoho nepřekvapí. Že se kutilství ale věnují nejvíce mladí od 18 do 34 let, to už rozhodně zajímavé je. Více než 70 procent mladách pak něco tvoří několikrát ročně. Každý druhý Čech pak kutí pravidelně. Pouze 16 procent lidí se kutilství zcela vyhýbá, vyplynulo z průzkumu NMS Market Research.