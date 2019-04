Jan Martinek, Právo

„V praxi by to vypadalo tak, že pracovníci projektu si vytipují patnáctileté děti a zbývající tři roky s nimi pracují. Poskytují psychoterapeutickou pomoc, jiní jim pomáhají zajistit si po výstupu práci či bydlení,“ řekla včera při představení projektu ředitelka sdružení Mimo domov Klára Chábová. Součástí projektu bude rovněž „patron“ neboli doprovázející osoba, která bude dětem připravujícím se na odchod nablízku, a to i po odchodu z ústavu.

„Dítě na tom při odchodu z ústavu bude lépe psychicky, bude mít kamaráda, bude vědět, že má zajištěnou střechu nad hlavou,“ uvedla Chábová.

Projekt, na který do začátku přispěla 150 tisíci Nadace Vodafone, se spustí v Praze a Středočeském kraji, poté by se měl rozšířit do dalších regionů.

Poptávka je obrovská



„Poptávka je obrovská. Nejde jen o děti z dětských domovů, tento problém se může týkat i dětí z pěstounských nebo nefunkčních biologických rodin,“ uvedla Chábová.

Sdružení Mimo domov při představení projektu rovněž promítalo dokumentární film režiséra Igora Chauna Dospělým ze dne na den, který mapuje cestu několika mladých dospělých z dětského domova do běžného života.

„První týden byl hrozný, celý jsem ho probrečela, chyběli mi kamarádi,“ cituje dokument jednu z dívek. „V dětském domově jsou děti díky sponzorům materiálně zabezpečené, jsou na tom lépe než děti ze sociálně slabých rodin. Pak se najednou venku v osmnácti diví,“ uvádí ve filmu jiný chovanec.