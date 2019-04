ren, Novinky

„Smyslem celé této úpravy je, aby v okamžiku, kdy mám napsaný zákon, vedle musela být tabulka, která říká, jakých subjektů se zákon týká, jaké jsou povinnosti, co nesmí nebo co musí, a jaké jsou sankce,” představil ve středu návrh poslanec ODS Marek Benda.

Tabulka, která by měla být v rámci důvodové zprávy každého zákona, by podle poslanců měla výrazně zjednodušit orientaci v zákonech třeba pro obce, školy, podnikatele i běžné občany.

Všechna data by měla být dostupná elektronicky a to nejpozději od roku 2022, kdy by měla být spuštěna i elektronická sbírka zákonů.

„Funkční by měla být v polovině roku 2020 a ostrý provoz předpokládáme od roku 2022,” doplnil předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Pode Bendy by následně Sněmovna mohla jít cestou zjednodušování zákonů.

„Když tuto tabulku budeme mít a uvidí se to, tak vůle Sněmovny k proškrtávání bude mnohem větší, než když je to tak nějak skryté někde v zákoně,” doplnil Benda.