Oldřich Danda, Právo

Vše bylo na dobré cestě – letouny byly ozkoušené a už dostaly i vojenskou kamufláž – nebýt nešťastné chyby technika Aera, který při vojskových zkouškách loni 7. listopadu na letišti Čáslav nedopatřením inicioval katapult jedné z vystřelovacích sedaček. Doposud se spekulovalo, že za incidentem může být technický problém, ale vyšetřování ukázalo na lidský faktor.

„Příčinou vystřelení sedačky nebyla technická závada, ale lidská chyba, konkrétně nesprávný technologický postup pracovníka Aera Vodochody,“ řekl Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Po vystřelení sedačky – která skončila po pádu vedle letounu a nikoho naštěstí nezranila a ani neponičila letoun, protože skleněný kokpit letounu byl odkrytý – začala incident šetřit vojenská policie a Odbor dohledu nad vojenským letectvím ministerstva obrany.

„Po dobu probíhajícího šetření byly přerušeny vojskové zkoušky letounů L-159T2. K jejich obnovení došlo začátkem března a 2. dubna byly u všech tří dvousedadlových L-159T2 ukončeny,“ podotkl Pejšek. Dodal, že do června by měla proběhnout certifikace letounů a poté by je měli piloti z čáslavské základny převzít.

Aero se podle slov svého mluvčího Tobiáše Tvrdíka z incidentu poučilo.

„Pro nás je podstatné, že to nebyla chyba technologie, ale chyba technika. Sedačka byla předělána, aby byla vůči takovéto chybě technika imunní,“ řekl Právu Tvrdík.

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové výcvik pilotů v Čáslavi zpoždění dodávek neovlivnil. „Byl plánován výcvik na osmi strojích a ten probíhá. Máme pět dvoumístných L-159T2 a tři dosluhující L-39 Albatros, ty by měly být nahrazeny třemi novými stroji,“ řekla Právu Dvořáková.

L-39NG na vizualizaci

FOTO: Aero Vodochody

Česká armáda má nyní 16 jednomístných a pět dvoumístných letounů L-159, které byly stejně jako tři nové stroje předělány výrobcem z jednomístných verzí.

Aero vyvinulo nový model svých světoznámých cvičných letounů Albatros L-39 NG a loni je už začalo nabízet.

Prvním zákazníkem by měla být česká armáda, respektive státní podnik LOM Praha, který pro armádu cvičí letecké začátečníky a který by měl koupit čtyři stroje.

Tento nákup za 1,1 miliardy korun už na začátku roku projednávala vláda, ale přerušila ho.

„Vládní materiál bylo třeba doplnit o znalecký posudek na ekonomickou výhodnost pro LOM. Posudek závisí i na podkladech z Aera a teprve se dokončuje,“ poznamenal Pejšek.