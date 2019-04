František Ševčík (1942-2017)

Rodák z Vilémovic získal v dresu hokejového Brna pět mistrovských titulů.

Křídelní útočník si zahrál na pěti světových šampionátech a zúčastnil se i olympijských her v Grenoblu v roce 1968, kde patřil do All Stars týmu.

V roce 2014 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.