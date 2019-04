ČOI: Každý druhý obchod prodal alkohol mladistvým

Oldřich Danda, Právo

Může za to hlavně tolerantní přístup české společnosti a široká dostupnost piva, vína i lihovin v obchodech a restauracích. Ukázala to i data České obchodní inspekce (ČOI), podle nichž loni česká mládež do osmnácti let neměla problém koupit si alkohol ve více než polovině obchodů, ve kterých se konala kontrola.

„Za rok 2018 bylo provedeno 519 kontrol na alkohol s mladistvými figuranty a v 283 případech byl zjištěn prodej alkoholického nápoje osobě mladší 18 let,“ řekl Právu mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Velkou kontrolní akci inspekce udělala např. loni na začátku letních prázdnin v den, kdy děti dostávají vysvědčení a chtějí to oslavit. Kontroly ukázaly, že lahev vína nebo kořalky koupilo 60 procent mladistvých.

Podle Fröhlicha mladí lidé dokážou alkohol koupit snadněji ve velkých supermarketech než v menších obchodech. „Ve velkých obchodech jsou zaměřeni na rychlost, aby se netvořila fronta, a tak se často stane, že pokladní si nakupující pořádně neprohlédnou,“ řekl.

Inspekce má možnost posílat kontroly s figuranty od června 2017 a za tu dobu rozdala přes šest milionů korun pokut. „V roce 2018 nabylo právní moci 145 pokut v celkové výši 3 623 000 korun,“ podotkl Fröhlich. ČOI může dát pokutu až milion korun v nejvážnějších případech. Zatím nejvyšší pokutu 150 tisíc korun dostala společnost Billa, ale část penále bylo i za jiné prohřešky vůči spotřebitelům.

Podle odborníků na závislosti mají Češi, a to i mladší 18 let, velice snadný přístup k alkoholu. „Dostupnost alkoholu je dlouhodobě vysoká. Nedávné zákonné změny v oblasti ochrany před škodami působenými návykovými látkami tuto nepříznivou situaci nezměnily,“ píše se v chystané vládní strategii boje proti závislostem.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové pomůže, pokud by se alkohol, který je proti jiným evropským státům v Česku levný, výrazně zdražil. Proto přivítala návrh ministerstva financí zvýšit spotřební daň na alkohol, tabák i hazard.

„Mezinárodní organizace, jako OECD i Světová zdravotnická organizace, už opakovaně České republice v souvislosti s vysokým užíváním alkoholu doporučovaly přistoupit k efektivním opatřením, jako je i navýšení ceny alkoholu,“ řekla Vedralová.

Dalším krokem by mohla být větší regulace reklamy na alkohol. „V některých státech nesmí být reklama na alkohol vysílána před 22. hodinou. To u nás není. To bych chtěla změnit a začala jsem už komunikovat s ministerstvem kultury, které má reklamu na starosti,“ řekla v nedávném rozhovoru pro Právo.

Virtuální svět láká víc než popíjení

Průzkumy mezi mladými Evropany ukázaly, že obliba alkoholu klesá. Stejně tak i mezi puberťáky v Česku. Ještě v roce 2010 se jednou za týden napilo 39 procent mladých Čechů, o čtyři roky později to už bylo 17 procent. Což je ale stále dost nad evropským průměrem, podle průzkumů se v Evropě průměrně jednou za týden napije 13 procent patnáctiletých.

Odborník na závislosti Ladislav Csémy považuje za nejproblematičtější důvod, proč děti přestávají mít zájem o alkohol, jejich fascinaci virtuálním světem. „Dnes má každý patnácti- či šestnáctiletý mobil s internetem v kapse a jasně se ukazuje, že to má vliv na užívání alkoholu,“ řekl Csémy.