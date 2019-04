Novinky

Babiš se nejprve nechtěl vyjadřovat ke změnám vlády, o nichž se spekuluje. „Já mohu jen zopakovat, že pokud nastanou, tak budu nejdříve informovat pana prezidenta,“ reagoval na přímý dotaz moderátorky.

Pak však dodal: „Ale nevylučuju je. Jsem náročný. Oni by měli řídit ministerstva a možná míň cestovat. Musí šetřit, nemůžou si myslet, že budou jíst zadarmo. Já kritizuju provozní náklady, nemám rád externí právní služby, na financích jsem to zrušil, neměli by tam mít tolik poradců, měli by se se dívat na IT náklady.”

Na otázku, zda při nedávné návštěvě prezidenta mluvil o změnách ve vládě, řekl: „Nemluvili jsme o tom, ale teď se chystám k panu prezidentovi.“ Tak reagoval na opakovaný dotaz moderátorky, zda se chystá vyměnit některé ministry.

Babiš už má návrh. I jména

Na další dotaz upřesnil, že schůzka u prezidenta se nemá konat kvůli výměně ministrů: „Já jdu za prezidentem informovat o jiných věcech.“ Opět ale nevyloučil, že s ním projedná možné změny ve vládě, ale informovat o nich bude až po schůzce. Na dotaz má-li už nějaké nástupce, dodal: „Pokud jdu s nějakým návrhem, musím mít jména.“ Zatím ale nikoho neoslovil.

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, se schůzka mezi Babišem a Zemanem uskuteční v blízké době. S největší pravděpodobností nejpozději ve středu.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Slavomír Kubeš, ČTK

Odmítl se vyjádřit ke jménům ministrů, o nichž se spekuluje, že odejdou. Co se týká ministryně Marty Novákové, řekl: „Paní Nováková je úspěšná businessmanka, má to velice těžké, snaží se, byly tam výroky, které se nepovedly, ale nechci to nějak komentovat, nechci kritizovat tu recepci.“ Myslel setkání, kde byl na žádost čínského velvyslance vyveden zástupce Tchaj-wanu.

Co se týká minstra dopravy Dana Ťoka, řekl: „Pan ministr se stal nejdéle sloužícím ministrem dopravy v této zemi. Uvidíme, jak to dopadne.“

Na otázku, zda by měl změny udělat na svých ministerstvech sociální demokrat Jan Hamáček, odpověděl: „To je jeho věc. Já jsem se ho na to ptal, ale žádné změny nechce.“