Novinky, ČTK

Hlasovat se bude od 14:00 do 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00. Výsledky poté zveřejní Český statistický úřad na volebním webu. Lidé si do volebních místností budou muset vzít doklad totožnosti.

O přízeň voličů usilují starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS) s podporou lidovců, zastupitel Prahy 9 Petr Daubner (Piráti) s podporou ČSSD a Zelených nebo scenárista David Smoljak (za Starosty). TOP 09 postavila do voleb předsedu České společnosti pro rozvoj bydlení Martina Kroha. Za ANO kandiduje bezpečnostní expert a pedagog Martin Hrubčík.

SPD do voleb ze svých řad vyslala živnostníka Pavla Pešana, komunisté svého prvního místopředsedu Petra Šimůnka. Bývalý poslanec ČSSD a primář interny z Nemocnice Na Bulovce Jiří Koskuba kandiduje za Českou Suverenitu. O návrat do Senátu se pokoušejí Libor Michálek (dříve za Piráty, nyní za hnutí Vize pro Česko) a Eva Syková (dříve za ČSSD, poté za ANO, nyní za uskupení Pro Zdraví a Sport).