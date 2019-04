Proti šéfovi komunistů Vojtěchu Filipovi se nepostavili jen vlastní straníci, ale i opozice. Podle některých poslanců by měl Filip odstoupit z postu místopředsedy Sněmovny. To, že lobboval za obviněného podnikatele Tomáše Horáčka u finančního... Celý článek Je to na rezignaci. Opozice šije do Filipa kvůli lobbování za podnikatele Horáčka»