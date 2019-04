zpe, Novinky

„Omlouvám se prostřednictvím přítomného starosty Vídně Michaela Ludwiga svému příteli Michaelu Häuplovi, kterému jsem nedávno dal státní vyznamenání a kterého jsem na základě nesprávné informace, kterou jsem obdržel, zkritizoval. Prosím, pane starosto, abyste moji omluvu vyřídil. Za třicet let v politice je to moje druhá omluva,“ citoval Zemana hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman se původně za svá slova vůbec omlouvat nehodlal, podle Ovčáčka za nic nemohl. „Nepravdivou informaci sdělila česká velvyslankyně v Rakousku. Veřejně omluvit by se měla nenávistná česká média, která aktivně šíří dezinformaci,“ napsal Novinkám Ovčáček v SMS zprávě.

O jakou dezinformaci jde, ale mluvčí neupřesnil. Za pár minut ale následovala Zemanova omluva.

Česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková ČTK řekla, že prezidentovi před setkáním stručně sdělila, že Komenského škola žádné peníze od Vídně nedostává. Měla tím na mysli systémové a pravidelné příspěvky, nikoli jednorázové platby.

Ovčáček citoval na Facebooku i velvyslankyni. „Nepřesné informace o financování školy jsem poskytla panu prezidentovi já. Hluboce se omlouvám,“ uvedla podle mluvčího Červenková.

Tleskat vám nebudu, vmetl Zeman



Zeman kritizoval Häupla v úterý při návštěvě Rakouska na setkání s krajany. „Podle informací, které jsem dostal, Vídeň nedala škole Komenského ani šilink. Takže za to Vám tleskat nebudu,“ prohlásil Zeman.

„Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk. Víte, proč jsem vydržel třicet let v politice, o šest let déle než vy? Protože jsem byl vždycky upřímný a nikdy jsem nikomu nelichotil,“ řekl doslova český prezident.

Podle Zemana by bylo dobré, kdyby Häupl svému nástupci v čele vídeňské radnice doporučil, aby financoval Komenského školu jako výraz přátelství a spolupráce mezi Českem i Rakouskem, tak jako ji financuje například Jihomoravský kraj.

Podle informací Deníku N je to ale přesně naopak a škole nepomáhá Česká republika. Z Prahy přišly peníze na provoz naposledy v roce 1992.

Škola dostala miliony eur



Vídeňský radní pro vzdělání Jürgen Czernohorszky agentuře APA sdělil, že škola v roce 2009 dostala od města jednorázový stavební příspěvek jeden milion eur (25,6 milionu korun).

Vedle této sumy Vídeň v letech 2014 až 2017, tedy během Häuplova mandátu, poskytla Školskému spolku Komenský na denní provoz vzdělávacích institucí 550 tisíc eur (14 milionů korun), uvedla ČTK.