Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) by však takové řešení povolil jen bezdětným manželům, kteří žijí odloučeně. Stejný názor zaujal i šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka nebo poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

„Selský rozum třeba říká, že když se dva lidi rozvádějí a nemají mezi sebou žádný spor, tak by to mělo být rychlé a bezbolestné. Jenže není, je to byrokratické peklo. Takže notářská komora navrhuje možnost vyřídit nesporné rozvody, kterých je u nás 15 tisíc ročně, přímo u notáře. A soudům aspoň zbude čas na skutečné případy,“ napsal Babiš na Facebook.

Notáři sami by se nebránili ani rozvodům manželů, kteří by se sami dohodli na rozdělení majetku a péči o děti. „Kromě ulehčení soudům a zkrácení doby řízení je hlavním důvodem menší psychická zátěž lidí, kteří se rozvádějí,“ napsala komora na svých stránkách.

V zahraničí běžné

Kněžínek je však opatrný. „Je to věc, která by vyžadovala ještě hodně zevrubnou debatu, osobně si to dovedu představit u nesporných rozvodů bezdětných manželství, kde manželé již delší dobu žijí odloučeně. Rozhodně by to neměla být eroze tradiční rodiny,“ napsal Právu.

Nový zákon v tomto směru prozatím nechystá. „Zatím jsme v rovině úvah,“ dodal. Sami notáři nevnímají jako problém, aby rozváděli i páry s dětmi.

„Vychází se z toho, že u nesporného rozvodu dovedou nejlépe posoudit a zajistit zájem dítěte jeho rodiče a že jsou v tomto ohledu nezastupitelní. Pro obsah dohod jsou zároveň navrhována velmi přísná měřítka: např. u dohody o výživném musí být doloženy příjmy rodiče, potřeby dítěte a další majetkové poměry povinného rodiče,“ sdělila komora.

„V každém případě, pokud by notář měl jakékoli pochybnosti a dospěl k závěru, že férová dohoda o péči o nezletilé děti není možná, dal by podnět příslušnému opatrovnickému soudu,“ dodala.

Když přijdete k soudu s úplnou dohodou, tak vás soud také rozvede v jednom stání poslanec ODS Marek Benda

Zároveň tvrdí, že od dosavadní praxe notářů je k řešení rozvodů jen krůček. „Notáři denně jednají s účastníky dědických řízení, řeší úpravu majetkových poměrů manželů anebo konzultují či sepisují závěti, které nezřídka zrcadlí dlouhodobě složité vztahy v rodině pořizovatele,“ napsala komora.

Nesporné rozvody manželství mimo soudy již fungují např. ve Francii, Španělsku, Řecku, Rumunsku, Estonsku čiv Lotyšsku.

Soc. dem. Chvojka by se diskusi o změně nebránil, stejně jako Kněžínek by však postupoval obezřetně.

„Povaha manželského svazku je jiná, než je třeba založení společnosti s ručením omezeným nebo registrace ochranné známky. V případě bezdětných manželství směřujících k nespornému rozvodu jsme určitě pro zjednodušení takového procesu, ale jistě by to nemělo skončit tak, že se manželství budou rozvádět u poštovní přepážky,“ napsal Právu.

Soudy jsou přetížené, takže převést na notáře agendu nesporných rozvodů bezdětných párů je logické Mikuláš Ferjenčík

Podle šéfa ústavně-právního výboru Sněmovny Marka Bendy (ODS) by úprava ulevila soudům. „Na notáře se už dnes některé nesporné soudní agendy dlouhodobě přenášejí. Pro mě to tedy není nepředstavitelná varianta. Upřímně, když přijdete k soudu s úplnou dohodou, tak vás soud také rozvede v jednom stání,“ sdělil Právu Benda.

Rozvádějící se páry by však podle něj neměly čekat, že by řešení u notáře ulevilo jejich peněženkám. „Vždy musíte sepsat s advokátem nějaké smlouvy o majetku, vždy to bude něco stát. Nedělejme si iluze, že by soudní poplatek byl rozhodující faktor, pokud se tedy nerozvádíte tři dny po svatbě, do které jste oba vstoupili s holým zadkem,“ dodal Benda.

Jeho kolega z výboru pirát Ferjenčík Právu přiznal, že o návrhu ve straně ještě důkladně nedebatovali.

„Nesporné rozvody bezdětných párů nám ale připadají neproblematické. Tam nejsme proti. Náš návrh, který by umožnil založit firmu za jeden den, by výrazně snížil agendu notářů v oblasti zakládání firem, takže chápu, že chtějí jinou agendu. Soudy jsou přetížené, takže převést na notáře agendu nesporných rozvodů bezdětných párů je logické,“ řekl Právu.

Naopak místopředsedovi KSČM Stanislavu Grospičovi, který rovněž sedí v ústavně-právním výboru, se návrh nelíbí. „Už dnes je přece možné vyřešit rozvod poměrně rychle, v případě dohody, u soudu,“ míní.

Podraží na 7000 Kč?

Existující vládní novela o soudních poplatcích nyní počítá s tím, že by rozvody mohly podražit. Poplatek za návrh na rozvedení manželství by měl ze současných dvou tisíc stoupnout na sedm tisíc korun. Ty dvojice, které by se domluvily, by však měly rozvod stále levnější, za dva tisíce.

Podle návrhu by se ale soud měl dál snažit manžele vést k odstranění příčin rozvratu vztahu a usilovat o jejich smíření. Rodičům by mohl uložit až tříměsíční smírčí či mediační jednání, rodinnou terapii nebo nařídit návštěvu u dětského psychologa. Pokud to nebude možné, musí nalézt řešení v nejlepším zájmu dítěte.

Podle Českého statistického úřadu se v Česku rozpadá téměř polovina manželství. Dvojice spolu vydrží obvykle kolem 13 let. Loni se v prvním pololetí rozvedlo téměř 11 900 párů, z nich téměř 5500 po společném návrhu obou partnerů.

Cizinci, ale česky

Pokud by příslušná novela, která by umožnila rozvody u notáře, vznikla a byla schválena, rozchody manželů by mohli řešit i cizinci.

Loni totiž parlament schválil, že práci notáře může v Česku vykonávat jakýkoliv občan Evropské unie, který bude mít českou právnickou školu. Veškeré úkony však bude muset provádět v češtině.