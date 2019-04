Karolina Brodníčková, Právo

Například hnutí ANO ze státního rozpočtu čerpalo přes 75 procent všech svých příjmů, jen dvě procenta dostalo od svých členů a 22 procent získalo od fyzických osob a firem.

Nejméně závislá na státní kase se z výroční zprávy jeví ODS. Příjmy od státu tvořily 44 procent jejích výnosů, stejně peněz dostala od sponzorů.

Bez započtení peněz z úvěrů loni do všech devíti sněmovních stran přiteklo 855 150 876 korun, z toho 530 143 724 korun bylo ze státního rozpočtu. Hnutí ANO uvádí celkové příjmy za loňský rok ve výši přes 194 milionů, z toho přes 147 milionů dostalo od státu.

Z členských příspěvků ANO nezbohatlo, od svých 3150 členů vybralo 4,6 milionu. Víc peněz dostalo od sponzorů, a to téměř 43 milionů. I přesto skončilo ANO v minusu 43 milionů.

Nejvíc peněz z členských příspěvků vybrala druhá vládní strana, ČSSD, a to přes 17 milionů, což je asi 13 procent všech jejích příjmů. K soc. dem. se loni hlásilo 15 600 lidí.

Daleko méně než ANO však dostala soc. dem. od dárců, a to jen 11,6 milionu.

Dohromady soc. dem. loni přiteklo 133,7 milionu korun, z toho 84 milionů ze státní kasy, což bylo 63 procent jejích příjmů. Významně si soc. dem. pomohla díky pronájmům, dostala z nich téměř 21 milionů. Strana vlastní 14 nemovitostí, zejména Lidový dům v centru Prahy. I přesto soc. dem. hospodařila se ztrátou 33 milionů.

Podobně si stojí i komunisté, kteří si přišli na 90 milionů, z toho víc než polovinu, 46 milionů, dostali od státu. Druhou nejvyšší položku v příjmech tvořily peníze z nájmů, komunisté na nich vybrali 20 milionů. Členové, kterých má KSČM 34 622, přispěli 14,4 milionu, na darech a dědictví komunisté dostali 8,5 milionu. Hospodaření komunistů skončilo v plusu 23,5 milionu.

Sponzoři mají nejradši ODS

Po hnutí ANO druhý největší příjem ohlásila ODS. Její výnosy činily 157 milionů. Ze všech partají dostala ODS vůbec nejvíc od sponzorů, a to 70 milionů. Stejnou částku dostala strana také od státu. V porovnání s takovými sumami její vlastní členové ODS nevytrhnou, na příspěvcích od nich vybrala jen 6,7 milionu. Celkové náklady skoro 171 milionů dostaly ODS nakonec do minusu 13 milionů.

Skromněji si počínali Piráti. Výdaje měli jen s volbami, a to 14,5 milionu, 500 tisíc dali na mzdy. Bez příspěvků od státu by však ani na to neměli. Celkově si loni Piráti, kterých je v republice 900, přišli na 40,4 milionu. Ze státní kasy jim poplynulo 83 procent všech jejich příjmů, jen necelé procento tvořily členské příspěvky a 16 procent dary.

Velmi podobně si, co se příjmů týče, stojí SPD Tomia Okamury, k němuž se hlásí přes 4400 straníků. Na rozdíl od Pirátů, kteří skončili s přebytkem 25 milionů, ale okamurovci uzavřeli rok v červených číslech, asi 900 tisíc. Celkově si SPD přišla na 41 milionů, z toho 34,3 milionu dostala od státu, 6,2 milionu od sponzorů a jen 362 tisíc od členů.

Lidovci měli loni příjmy 92,5 milionu, z toho 53,7 milionu, tedy 58 procent, dostali od státu. Ačkoliv má strana 22 tisíc členů, vybrala od nich na příspěvcích jen 3,8 milionu. Lidovcům 15,6 milionu pomohli sponzoři a téměř 19 milionů získali na pronájmech nemovitostí. Nakonec ale hospodařili se ztrátou 1,7 milionu.

STAN dostali dohromady 50,2 milionu, z toho 31,6 milionu hnutí plynulo ze státní pokladny. Třetí nejvyšší položku v příjmech tvořily dary, a to 18,2 milionu. Členové, kterých mají Starostové asi 160, straně poslali 430 tisíc. STAN skončili v plusu jeden milion.

Naopak do ztráty 10 milionů se dostala TOP 09, která má 2761 členů. Hospodařila s příjmy 56,2 milionu korun, z toho více než polovinu dostala od státu, a to 29,4 milionu korun. Jen zhruba šest procent příjmů tvořily u TOP 09 členské příspěvky, vybrala na nich přes tři miliony. Straně však pomohli sponzoři, kteří jí poslali 23,4 milionu.