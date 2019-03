rak, Právo

Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov v souvislosti s nedávným policejním zásahem v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uvedl, že kauza možná neskončí rozsudkem a že v takovém případě by měl být vrchní státní zástupce Ivo Ištvan odvolán z funkce.

Podle Zemana se chce Ištvan současným případem rehabilitovat po zásahu na úřadu vlády, který souvisel s kauzami kolem šéfky premiérova kabinetu Jany Nečasové (dříve Nagyové).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Není možné útočit na státní zastupitelství, orgány činné v trestním řízení si vedou velmi dobře. Žádná zásadní pochybení nevidím a stejně tak nevidím důvod k odvolání nejvyššího státního zástupce,“ prohlásil Hamáček.

Stejně tak nemá žádné informace o tom, že by měl skončit ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). ČT uvedla, že by jej mohla nahradit bývalá ministryně spravedlnosti za ČSSD a někdejší Zemanova poradkyně pro oblast justice Marie Benešová. „Žádnou nabídku jsem nedostala,“ sdělila Benešová v neděli a označila to za spekulace.

Kubera upozornil, že v justici existují mnohačetné pojistky, které zabraňují excesům. „Státní zástupce v případě pochybností podává obžalobu, soudce pak u pochybností zprošťuje. To je jejich práce a že někdy neuspějí u soudu, to není žádný důvod k tomu, aby byli dehonestováni,“ řekl Kubera.