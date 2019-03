Renáta Bohuslavová, Novinky

„Bohužel je před námi krize koalice. Spor o tom, jestli má rada zasahovat do soukromého vlastnictví, je spor ideový. Chceme, aby se koalice sešla a chceme si vyjasnit, nakolik chtějí naši koaliční partneři do soukromého vlastnictví zasahovat. Pro nás je to nepřijatelné a bylo by to fatální,” řekl Novinkám v pátek předseda TOP 09 a šéf pražských zastupitelů Jiří Pospíšil.

V celé věci jde o to, jak vyřešit krizi bydlení, které Praha v posledních letech čelí. V radě má gesci bydlení na starosti radní za Piráty Adam Zábranský. Vše odstartoval středeční výrok primátora Zdeňka Hřiba pro server Aktuálně, kde uvedl, že je velmi málo objektivních dat na to, jak zjistit, kolik bytů je prázdných.

Vedení města podle něj připravuje analýzu ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR) a PRE skrze odběr elektřiny, aby město vědělo, kolik prázdných bytů má.

To nadzvedlo ze židle koaličního partnera TOP 09. Členové strany okamžitě hovořili o tom, že jde o „šmírování” majitelů soukromých bytů prostřednictvím elektroměrů a považují to za nepřijatelný zásah do soukromí. „V této věci je pro nás nepřijatelný jakýkoliv kompromis,” zdůraznil ještě v pátek Pospíšil.

Zábranský: Šmírování nechceme



Členové koalice se mezi sebou přou i o to, jestli se o tom bavili na radě či nikoliv. Zatímco zástupci TOP 09 a Prahy sobě tvrdí, že ne, tak Piráti říkají, že to radnímu Janu Chabrovi a náměstku Petru Hlaváčkovi (oba z TOP 09) říkali.

„Já jsem nebyl u toho, kde by se něco takového řešilo. Chtěl bych říct, že šmírování a elektroměry jsou nesmysly,” řekl v pátek k celé věci Čižinský.

Že takový postup ve spolupráci s PRE ale město zvažuje, Novinkám potvrdil přímo radní Zábranský. Piráti se ale zásadně ohradili proto tomu, že by šlo o „šmírování”. „Pan primátor nikdy nenavrhoval šmírování občanů přes elektroměry, tak z toho těžko můžeme couvat,” reagoval Zábranský na předchozí článek na Novinkách.

„PRE má údaje o spotřebě elektřiny v jednotlivých bytech v Praze. Byty lze rozdělit na byty s extrémně nízkou spotřebou elektřiny, kde můžeme s určitou mírou jistoty říci, že jsou dlouhodobě prázdné a na ostatní byty. Z těchto dat lze udělat statistiku, jaký je počet pravděpodobně prázdných bytů v jednotlivých katastrech. Do tohoto momentu všechno zpracování dat probíhá u PRE. Takto zpracovaná data potom mohou být předána Institutu plánování a rozvoje. Jak je zjevné, město nebude mít přístup k údajům o jednotlivých bytech, domech ani ulicích,” vysvětlil záměr Pirátů v pátek Novinkám Zábranský.

Ideový spor o zvýšení daní

Zásadním ideovým problémem, jak o něm hovoří TOP 09, se v celém sporu však stal další z výroků primátora Hřiba, když uvedl, že v případě, že se zjistí, že je v Praze prázdných bytů moc, tak „můžeme jít za ministerstvem financí, nebo jiným ministerstvem, aby to začal nějak reálně řešit”.

„Nenapadá mě jiné opatření, které by s ministerstvem financí řešil, než to nějak zdanit nebo uvalit jinou fiskální sankci,” řekl Novinkám Pospíšil.

Jedním z takových řešení je totiž zvýšení daně na prázdné byty a toto řešení Hřib nevyloučil. Piráti se následně proti tvrzení o tom, že chtějí zvyšovat daně a přebírají tak komunistickou rétoriku, opět ohradili. „Piráti zdanění prázdných bytů nenavrhují,” uvedl Zábranský. V žádném z výroků však neuvedli, že by takové řešení nepodpořili.

Až 20 procent prázdných bytů



Do celého sporu přilil oheň i šéf třetí koaliční strany Prahy sobě, Jan Čižinský. Ačkoliv zjištění počtu volných bytů skrze odběr elektřiny označil za nesmysl, tak debatu o vyšší dani pro majitele prázdných bytů a chátrajících domů označil za „legitimní”.

„Je legitimní bavit se o nástroji, který by motivoval majitele chátrajících domů i majitele bytů, aby ubytovávali nájemníky. Je potřeba ověřit, zda jsou pravdivé informace, že v nových projektech cca od roku 2014 je až 20 procent prázdných bytů,” řekl Novinkám Čižinský s odkazem na informace od developerů a Společenství vlastníků jednotek.

Zdeněk Hřib se komplexně ke svým slovům zatím nevyjádřil, jelikož je celý týden na služební cestě na Tchaj-wanu. K tomu, jak hodlá vzniklé krizi koalice čelit a jak ji jako primátor hodlá řešit, by se měl vyjádřit v pondělí.