Renáta Bohuslavová, Novinky

Primátor Zdeněk Hřib serveru Aktuálně v úterý řekl, že vedení města připravuje analýzu ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR) a Pražskou energetikou (PRE), aby město vědělo, kolik má prázdných bytů. To však během pár dní vyvolalo ostrý spor uvnitř pražské koalice.

Odmítá to především radní pro majetek Jan Chabr z TOP 09 „Návrh má úskalí, protože odběr nemusí být konstantní, ať už z důvodu rekonstrukce nebo dlouhé dovolené. Rádi bychom ujistili společně s PRE, že nikdo nebude kontrolovat jednotlivé účty zákazníků za elektřinu,“ řekl Novinkám. Podle něj by šlo o zásah do osobního vlastnictví: „I z Ústavy tkví, že vlastnictví je nedotknutelné.“

Negativně se vymezil i vůči nápadu Pirátů na následné vyšší zdanění lidí, kteří mají v Praze prázdné byty. „To je naprostý nesmysl. Podpořit takový návrh je pro nás jako TOP 09 naprosto nepřijatelné,“ odmítl Chabr.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Připustil, že rada města sice řešila, jak zjistit, kolik mají městské části volných bytů. Načež se prý s nápadem vytasil primátor Hřib. „Řekl, že se zaobírá myšlenkou, jakou cestou bychom zjistili, jestli jsou prázdné a jakým způsobem se k datům dostat. A toto je podle něj nejlepší řešení,“ popsal Chabr návrh Pirátů.

„Na druhou stranu byl tím pověřen IPR a ten podle mých informací zatím oficiální cestou PRE nekontaktoval,“ uvedl radní pro majetek. Dodal, že PRE nemůže poskytnout konkrétní informace o jednotlivých bytech, ale pouze informace o čtvrtích.

Čižinský je pro vyšší daň

V celé věci je důležitý i postoj třetího koaličního partnera, Prahy sobě, který má společně s Piráty v radě většinu. Jejich lídr, předseda zastupitelů a starosta Prahy 7 Jan Čižinský Novinkám řekl, že je pro něj debata o vyšší dani legitimní.

„Je dobré mít data o tom, jak na tom Praha je, a toto může být jedna z cest,“ řekl Novinkám šéf pražských zastupitelů a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Zatímco Piráti z návrhu primátora Hřiba pomalu nenápadně couvají, když radní pro bydlení Adam Zábranský říká, že nikoho „šmírovat“ nehodlají, protože „pro Piráty je ochrana soukromí velmi důležité téma. Chceme pouze mít statistická data“, tak Čižinský naopak nápad dále hájí.

„Nikdo nikomu nebere soukromý majetek, ale pokud někdo město a jeho obyvatele poškozuje, je řešením například požadovat vyšší daň. K tomu by se u nás nejdříve musela přijmout legislativa, nicméně nebylo by to ve světě nic neobvyklého,“ napsal ve čtvrtek na Facebook.