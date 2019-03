Barbora Zpěváčková, rsk, Novinky, Právo

O tom, že byli v Praze ve středu zatčeni dva Iráčané – údajní teroristé, se česká veřejnost dozvěděla ve čtvrtek od rakouského ministra vnitra Herberta Kickla. Až po něm informoval českou veřejnost policejní prezident Jan Švejdar.

„Novináři píší hlouposti, na základě mezinárodního zatykače zadržela policie dvě osoby podezřelé z terorismu na letišti při příletu. Běžný úkon, nic co by ohrožovalo bezpečnost ČR zcela v kompetenci policie,” uvedl odpoledne v reakci premiér Andrej Babiš.

„Teď čekají na vydání do Rakouska,” dodal předseda vlády.

Informace z Rakouska nezaskočila ani Piráty. „Nepřijde mi na tom nic špatného. Chápu, že je potřeba, aby orgány pracovaly potichu. Evidentně to bylo rakouské vyšetřování, takže naše orgány nemají právo cokoliv pouštět do médií. Musí to udělat ten vyšetřovatel, který ví, kdy to má udělat,“ řekl Novinkám Pirát Vymazal, který je členem sněmovního bezpečnostního výboru.

„Když policie chytí vraha, tak o tom taky mediálně nedává vědět, pokud to není nějaký známý případ. Když vezmete, že terorismus je postavený na tom, že děsíte společnost tím, že jí něco hrozí, tak s tím informováním o tom, že někoho zadrželi, když ten člověk není odsouzený, jen pomáháte šíření strachu,“ pokračoval.

Spolupráce asi někde drhne, hodnotí Černochová



Jiný názor má další členka bezpečnostního výboru Jana Černochová (ODS). Podle ní má česká veřejnost právo se podobné informace dozvědět především od ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) či policejního prezidenta, nikoliv od ministra jiného státu.

„Takto se jen zbytečně vytváří prostor pro spekulace. Ovšem podstatné je to, že byli zadrženi a je to ukázka fungující spolupráce bezpečnostních složek obou zemí. Bohužel je to ale i ukázka toho, že naopak spolupráce ministra vnitra Hamáčka s jeho rakouským protějškem evidentně někde drhne,“ konstatovala Černochová.

První místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan Novinkám řekl, že byl překvapený, že jako člen bezpečnostního výboru a předseda komise pro kontrolu vojenského zpravodajství si takovou informaci musí přečíst v médiích.

„Myslím, že by měl být nastavený nějaký informační standard. Nechci říkat, že došlo k nějaké chybě. Ale nepůsobí dobře, že se to dozvídáme z médií, a ještě z rakouské strany dřív než od našich představitelů,“ komentoval.

Lidé to mají právo vědět, míní Pospíšil



Kritický byl předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. „Není to v pořádku. Pokud byli zadrženi teroristé a potenciálně hrozil útok na území ČR, je nutné, aby o tom příslušné orgány informovaly veřejnost. Ta informace měla přijít hned, občané na to mají právo, aby úředníci, které si platí ze svých daní, poskytovali informace o případném nebezpečí,“ uvedl.

„Pokud se ukazuje, že potenciální teroristé působí na území ČR, tak by to veřejnost měla vědět. Je to trošku smutné, pokud se o tom český občan dozvídá od rakouského představitele. Je to chyba,“ dodal.

Další ze členů bezpečnostního výboru Jan Bartošek (KDU-ČSL) ale naopak postup české policie chápe. „Je samozřejmé, že takové akce jsou v utajení, jinak by to celou práci zkazilo. Důležité je, že jsme je schopni identifikovat, odhalit a zadržet. Myslím, že publicita je spíše na škodu,“ zhodnotil.