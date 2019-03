Oldřich Danda, Právo

Jak chcete přesvědčit delegáty, aby vás zvolili do čela KDU-ČSL, když už jste ve vedení strany osm let a výsledek není zas tak slavný?

Byl jsem místopředsedou, ne předsedou a ten je nejviditelnější. Ale řada věcí se nám povedla, např. jsme stranu, která vypadla ze Sněmovny, finančně i personálně stabilizovali. V krajských, senátních i evropských volbách jsme měli lepší výsledky než v minulých volbách. Také na ministerstvu zemědělství jsme udělali spoustu práce, zemědělci ty čtyři roky, kdy jsme resort vedli, hodnotí kladně.

Ale ve sněmovních volbách, které jsou klíčové, to lidé neocenili.

Na jaře 2017 jsme měli preference mezi sedmi až devíti procenty, ale zlomila nám vaz nedotažená koalice se Starosty. Byť šlo o dohodu, tak to navenek působilo, že jsme cukli my. Já chci delegáty sjezdu přesvědčit tím, jaká je za mnou práce nejen v resortu zemědělství, ale hlavně ta politická.

U nás na Olomoucku jsme získali čtyři z pěti senátních obvodů, rostli jsme v krajských volbách a také jako jediný kraj jsme měli víc hlasů v sněmovních volbách v roce 2017 než v roce 2013.

A jaký máte plán pro KDU-ČSL?

Chci delegátům říci, že máme na víc, že máme na deset procent. Ukazuje na to výsledek Pavla Fischera v prezidentských volbách, že je tu poptávka po konzervativních a křesťanských hodnotách. Musíme jen správně dělat marketing. Musíme lidi přesvědčit, že známe jejich problémy a že víme, proč máme v názvu strana lidová, a že umíme řešit jejich problémy. Říkat lidem na vesnicích a menších městech, že je ohrožena demokracie a svoboda, je pro ně velice abstraktní a vzdálené. Je trápí spíše exekuce někoho v rodině nebo vzdělání dětí.

Politika Andreje Babiše je pro ně velice rychle vstřebatelná, lidé mu rozumějí. Ale u nás se lidovost trochu vytratila a já bych to chtěl vrátit. Samozřejmě stavíme stále na křesťanství a demokracii, ale lidé musí vědět, že když budou poctivě pracovat, že uživí svou rodinu a nebudou muset obíhat úřady, aby získali příspěvky na bydlení apod.

To se v opozici dělá špatně.

Ale jde to. Třeba mně se podařilo prosadit návrh snížit DPH na zásobování domácností teplem. Nechci dělat antipolitiku, ale předkládat konkrétní řešení, protože tato vláda problémy neřeší, pouze řeší marketingově následky některých problémů, avšak k podstatě nejde. Vláda chce například zvýšit důchody, což vypadá marketingově dobře, ale to, že nejvíc ohrožení senioři jsou ženy, které měly děti a náhle ovdoví, už neřeší.

A to bude stačit, abyste se zase stali lidovými?

Určitě ne, musíme zpátky mezi lidi, aby si na nás mohli sáhnout. Nesmíme se lidem vzdálit, musíme zůstat jedněmi z nich. Někteří politici, a to říkám i do vlastních řad, si myslí, že to doženou pár měsíců před volbami. Na to jsou lidi strašně hákliví.

Určitě budete chtít vrátit lidovce do vlády. Kdo je pro vás nejpřijatelnější partner?

Jsme středovou stranou a máme témata, pro která můžeme hledat podporu u soc. demokracie, u jiných můžeme najít shodu s ODS. Bude záležet na programu, my chceme narovnávat nerovnosti ve společnosti, ale také řešit i problémy klimatické změny.

Kandidáti na šéfa lidovců Marek Výborný, Marian Jurečka a Jan Bartošek.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Jako místopředseda jste byl občas prostořeký, o prezidentu Zemanovi jste řekl, že pije jako mužik. Budete takto mluvit i jako předseda?

Vždy se budu snažit uchovat schopnost říkat, co si myslím. Na svém výroku bych nezměnil ani čárku. Stejně jako když jsem před rokem odešel z Vladislavského sálu, když jsem nesouhlasil s některými pasážemi projevu pana prezidenta. Samozřejmě předseda strany je ve složitější pozici, protože si nesmí svými výroky zabouchnout dveře.

Neuškodí vám to? Nebudou se lidovci obávat, že jim svou prostořekostí zabouchnete dveře do příští vlády?

Asi o tom někteří delegáti přemýšlejí, ale měli by vědět, že je tu kandidát, který má na věci jasný názor a stojí si pak za ním.