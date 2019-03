Sněmovna posílá do vysílací rady na návrh SPD Klausova extajemníka Jakla

Ke jmenování do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ve středu Sněmovna navrhla tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. Nominovalo ho hnutí SPD, za které Jakl loni neúspěšně kandidoval do Senátu. Radu jmenuje na návrh Sněmovny premiér. Do Rady Českého rozhlasu poslanci zvolili textaře Jana Krůtu. Obě rady tak budou kompletní.