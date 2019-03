Provoz na Štěrboholské spojce omezí další oprava

Řidiči využívající Štěrboholskou spojku se od příštího týdne musí připravit na další omezení provozu. K již opravovanému úseku ve směru na Černý Most se přidá i další omezení ve směru do centra. Omezení je stejně jako v případě první opravy plánováno až do konce srpna.