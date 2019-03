V koalici jsou zase v sobě. ANO vytváří systém chaosu, rozčílil se Onderka

Pokud by hnutí ANO chtělo o půl roku odsunout zrušení karenční doby, mohlo by to zřejmě otřást vládní koalicí s ČSSD. První místopředseda soc. dem. Roman Onderka se v úterý nechal slyšet, že posunutí termínu by znamenalo porušení koaliční smlouvy. ANO podle něj vytváří chaos.