trj, Právo

„Město Praha se pokusí vyzvednout ostatky paní Mašínové. V řádu týdnů bychom shromáždili dostupné informace. V řádu měsíců bychom požádali Národní památkový ústav o souhlas. Pohřebiště je národní kulturní památkou,“ řekl předseda klubu zastupitelů Praha sobě Jan Čižinský poté, co skončila pondělní schůzka s Mašínovou mladší.

Účastnila se jí ještě radní Milena Johnová (Praha sobě), šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, historici a odborníci.

Zdena Mašínová

FOTO: ČTK

Mašínová ml. usiluje o exhumaci ostatků své matky, aby je nechala přenést do rodinné hrobky v Lošanech u Kolína, už dlouho. Představitelům Prahy děkovala, ač to podle ní nejde slovy.

„Je to pro mě několik desítek let citlivé otázky,“ řekla. „Jsem ráda, že jsem se toho v mém věku dočkala,“ doplnila Mašínová ml., narozená v roce 1933.

Zleva radní Milena Johnová (Praha sobě), Zdena Mašínová, Jan Čižinský (Praha sobě) a Jiří Pospíšil (TOP 09)

FOTO: Petr Janiš, Právo

Podle Pospíšila je třeba k exhumaci z hromadného hrobu přistoupit co nejvíce pietně a jemnou archeologickou prací. „Paní Mašínová nám sdělila, že by ostatky měly být v posledním patře čili co nejblíže povrchu, ale možná bude nutné prozkoumání celého hrobu. Bude to ještě předmětem debaty,“ uvedl Pospíšil.

Identifikují veškeré ostatky



„Dohoda je taková, že se město Praha pokusí identifikovat všechny ostatky, na které narazí,“ doplnil Čižinský.

Nejde jen o Zdenu Mašínovou st., která v 50. letech byla perzekvována kvůli činu svých synů Josefa a Ctirada, kteří se prostříleli na Západ.

Pospíšil zmínil i další politické vězně. „Doufám, že se nám podaří důstojně pohřbít ostatky politických vězňů. Idenfitikováno jich zatím bylo 186. A nejedná se jen o Ďáblice, ale i o hřbitov v Motole,“ napsal Pospíšil v pondělí na svém profilu na sociální síti. Ostatky se určují pomocí analýzy DNA.

Zda se exhumace Mašínové st. podaří ještě letos, nechtěli zástupci Prahy odhadovat. Není také ještě definitivně jasné, že by všechny práce platila Praha.

Asi před pěti lety se podařilo po delším zkoumání na Ďáblickém hřbitově vyzdvihnout a určit z hromadného hrobu ostatku pátera Josefa Toufara.