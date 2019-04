Pavel Orholz, Právo

Důvodem je prý řádění kůrovce a nutnost zásahů. „Správa Národního parku Šumava v tomto případě považuje za nezbytné s uvolněním přírodních procesů počkat na dobu, kdy budou příslušné ekosystémy – hlavně lesní – více strukturalizovány a kdy bude u nich nižší nebo žádné riziko vzniku velké gradace kůrovce,“ konstatoval mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Návrh má nově rozčleňovat čtyři zóny. Bezzásahovou je zóna přírodní. V zóně přírodě blízké se má zasahovat proti kůrovci. Těžit dřevo mohou lidé v zóně soustředěné péče, nejmírnější je zóna kulturní krajiny.

Správa národního parku neakceptovala například ani návrh na vytvoření koridoru pro lanovku Klápa–Hraničník přes jedny z nejhodnotnějších šumavských lesů. Neprošel ani návrh na nevymezení zóny přírodní a přírodě blízké. „Důvodem nesouhlasu u těchto návrhů je jasná kolize s ochranou přírody v nejcennějších územích národního parku a zřetelný rozpor se zákonem o ochraně přírody,“ vysvětlil Dvořák.

Zohlednili osmdesát procent výhrad

Ředitel správy parku Pavel Hubený upozornil, že nový návrh bere v potaz přesně osmdesát procent výhrad. „Nejčastějšími požadavky byly převody určitých pozemků z jedné zóny do druhé. Konkrétním případem je třeba hřbitov na Knížecích Pláních, kde na základě požadavku starostky Borových Lad Jany Hrazánkové byl tento hřbitov převeden ze zóny soustředěné péče do zóny kulturní krajiny. Podobné je to i s Novým Světem, částí obce Borová Lada, kde jsme převedli některé pozemky ze zóny soustředěné péče do zóny kulturní krajiny,“ konstatoval Hubený.

Zóna soustředěné péče po připomínkách zaujímá 46,6 procenta národního parku, zóna přírodě blízká 24,6 procenta a zóna přírodní se rozprostírá na 27,7 procenta území Národního parku Šumava. Zóna kulturní krajiny je větší o 300 hektarů proti původnímu návrhu a bude zaujímat kolem 1,2 procenta rozlohy parku.

Rada správy návrh projedná 5. dubna. „Po jednání v radě návrh společně i s připomínkami předáme ministerstvu životního prostředí, které připraví zonaci do podoby vyhlášky, již pošle do legislativního procesu,“ dodal Hubený.