Renáta Bohuslavová, Novinky

„Město nechce, aby v jeho prostorech sídlil veřejný dům. Praha není od toho, aby soukromému provozovateli pronajímala prostory pro nevěstnice,” řekl Novinkám náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který si vzal vyklízení Holešovické tržnice za jeden ze svých cílů. O to už se snažilo i bývalé vedení.

ShowPark, jak se vznešeně holešovický nevěstinec prezentuje, má 56 pokojů, funguje už od roku 1998 a podle zaměstnanců je pravidelně obsazený. „O víkendech máme plno,” řekl Novinkám jeden ze zaměstnanců.

Návštěvník si zaplatí 350 korun za vstup a to, co se odehrává potom uvnitř už je podle informací zaměstnance zcela na domluvě mezi zákazníkem a klientkou.

Prostitutky se přesunou do bytů



Podle adiktologa a preventisty Ivana Doudy je ale při zrušení nevěstince velké riziko, že se ženy přesunou do soukromých privátů a policie je nebude mít pod kontrolou.

„Když jsou koncentrované na jednom místě, tak jsou dostupné. Je možné s nimi pracovat, nabízet jim lékařské kontroly i pomoc v tíživých situacích. Jakmile se to zruší, tak je to vytlačí do privátní zóny a jakákoliv kontrola i pomoc s tím, jestli jsou třeba do prostituce nuceni, nebude možná,” řekl Novinkám Douda.

„Půjdou do bytů, který bude napsaný na někoho jiného. Spolunájemníci nebudou vědět, že se tam dělá prostituce, akorát že tam pravidelně chodí nějací muži,” připomněl Douda.

Vyhnánek ale dodal, že takové důvody pro něj nejsou relevantní. „Jen pro to, aby je měla policie pod kontrolou a že jsou tam lepší preventivní kontroly, tak to pro mě není důvod, abychom v městských prostorách nechávali nevěstinec,” dodal Vyhnánek.

Police ČR na dotaz, zda má dnes oblast nevěstnice pod kontrolou a zda hrozí vytlačení na ulice a do soukromých bytů, odmítla odpovědět. Navíc nemá ani přesně statistiky toho, kolik prostitutek tam funguje. Podle zaměstnanců by jich mělo být stejně jako pokojů, tedy 56.

„V tomto ohledu žádnou statistiku či evidenci Policie ČR nevede,” uvedla Andrea Zoulová z Krajského ředitelství PČR v Praze.

Vyklízení tržnice od dubna



Vyklizení nevěstince jde ruku v ruce s vyklizením především vietnamských stánků. Nové vedení města už loni v prosinci vyzvalo ShowPark i stánkaře, aby prostor v Holešovické tržnici vyklidili. Ačkoliv Vyhnánek už dvakrát posunul termín vyklízení, tak v dubnu by se podle něj mělo začít.

„Nevím přesně, kdy to bude, ale postupně budeme stánky odstraňovat. Výpovědi platí a už to dále prodlužovat nebudeme,” pokračoval Vyhnánek. „Nevidíme důvod, proč čekat a pravomocné rozhodnutí soudu,” doplnil.

Právě soudní spory s několika nájemníky držely město dlouho v šachu. Stát vede dlouhá léta spor se společností Delta Center, se kterou má nevěstinec i část stánkařů uzavřenou nájemní smlouvu. Firma před sedmi lety dostala od magistrátu výpověď, ale od té doby se s městem soudí. Část trhovců i firma provozující nevěstinec se na tyto smlouvy stále odkazují a říkají, že jsou platné.

V celé věci ale Praze zásadně pomohlo rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 z poloviny března, kdy soud řekl, že smlouva s firmou Delta Center je již neplatná a společnost musí městu doplatit 246 milionů korun za nájemné, které městu dluží za roky 2010 až 2012. Rozhodnutí zatím není pravomocné a firma se ještě může odvolat. Vyhnánek Novinkám řekl, že na definitivní potvrzení čekat nebude a věří, že soud vyšší instance rozhodnutí potvrdí.