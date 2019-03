Novinky, ČTK

Zvýšení ceny oproti předchozím odhadům kritizoval předseda klubu zastupitelů ANO Patrik Nacher. Náměstek Scheinherr v reakci uvedl, že minulá reprezentace vycházela z čísel, která nezohledňovala nárůst nákladů na stavební práce v posledních letech.

První úsek z depa Písnice na Pankrác podle něho na základě aktuálních odhadů vyjde na 57 miliard korun, celá zatím naplánovaná trasa až do centra města pak o 15 miliard Kč více. Za prodloužení linky A o čtyři stanice do Motola město zaplatilo v roce 2015 zhruba 20 miliard korun.

Kam povede linka D ze zastávky Náměstí Míru zatím není rozhodnuto, zvažuje se pokračování na Žižkov a do Vysočan.

Zhruba miliarda, kterou zatím město utratilo, padla podle náměstka na výkupy pozemků, inženýring a přípravu projektu. Letos by měl začít geologický průzkum, který vyjde na další zhruba miliardu a půl. Vzniknou při něm části tunelu, které budou později využité pro samotnou stavbu.

Město již vybralo dodavatele, do 4. dubna však ještě trvá lhůta pro odvolání. Pro první úsek mezi Pankrácí a Olbrachtovou by město chtělo získat stavební povolení do tří let, pozemky už jsou tam podle vedení magistrátu v podstatě vyřešeny. Zástupci města tento týden oznámili, že se dohodli s vlastníky pozemků nutných pro stavbu stanice metra D Nádraží Krč.

Náměstek Scheinherr také uvedl, že město se chystá řešit i výtvarnou podobu nových stanic. Podobu interiérů by měl ve spolupráci s městem a společností Metroprojekt, která linku navrhuje, řešit architekt David Vávra. Nepůjde o soutěž na celkové stavební řešení stanic, které zůstane podle návrhu Metroprojektu.

Podobný návrh na jednotnou vizuální podobu interiérů stanic schválilo už minulé vedení magistrátu. Část politiků a odborné veřejnosti se pokoušela prosadit architektonické soutěže na podobu nových stanic, ale neuspěla.

V první fázi má vzniknout úsek metra Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa od Nových Dvorů až do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Sněmovna nyní schvaluje úpravu zákona, která to umožní.