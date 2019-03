Novinky, ČTK

Demolice a odvoz suti potrvají do neděle, v pondělí by tak silnice I/9 měla být už částečně průjezdná, a to ve směru z Mělníka na Zdiby.

Provoz na silnici devět bude uzavřen v rámci prací ještě dvakrát kvůli montáži a demontáži skruže.

Po dálnici auta jezdí v takzvaném režimu dva plus dva, tedy v každém směru dvěma jízdními pruhy.

Video

Bourání první poloviny mostu v roce 2018; zdroj: Novinky.cz

Opatření na D8 a na silnici I/9 potrvají do konce července, kdy je plánováno úplné dokončení projektu.