Kvůli výpadku proudu nefungovaly počítače, lidé tak nemohli v pondělí na některých místech poslat balíky ani zaplatit složenky. „Uzavřeny byly pobočky v Novosedlech nad Nežárkou a Roseči na Jindřichohradecku, v Ločenicích na Českobudějovicku, Malontech na Českokrumlovsku a v Dubu na Prachaticku,“ potvrdil v pondělí odpoledne Právu mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Na pobočku České pošty v Dubu na Prachaticku se v pondělí odpoledne nedalo ani dovolat. Telefonní linka hlásila, že volaná stanice má poruchu. Stejné to bylo v Malontech na Českokrumlovsku. Zaměstnanci tam přitom byli v práci jako každý jiný den.

„Děláme věci, které jsou potřeba, a čekáme, až se zase technika uvede do provozu. Vypadá to tady dost hrozně, všude v okolí jsou popadané stromy. V pondělí ráno jsem se nemohla dovolat nikam ani z mobilního telefonu, a to jsem potřebovala řešit věci s hlavní poštou. Nejde topení, tak tady sedím v mikině a v teplých botách,“ řekla zaměstnankyně pobočky České pošty v Roseči na Jindřichohradecku.

Větrná bouře Eberhard zkomplikovala život také pošťákům v depu v Říčanech u Prahy, odkud se rozvážejí balíky. Doručovatelé, kteří se tak nemohli dostat do počítačů, hlásili, že si při nástupu na směnu před šestou hodinou ranní svítili baterkami, aby našli ty správné zásilky.

Mluvčí České pošty Matyáš Vilík Právu v pondělí řekl, že v sedm hodin ráno už proud šel, takže k výraznému zpoždění nedošlo.