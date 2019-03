dan, rei, Právo

Jde o UH-1Y Venom od americké firmy Bell nebo UH-60 Black Hawk od společnosti Sikorsky. „Během jara by měli poslat nabídku na venomy nebo black hawky a pak se uvidí, co dál,“ řekl Právu dobře informovaný zdroj.

Pokud by americká nabídka ale Česko neuspokojila, obrana požádá o nabídku i další možné dodavatele.

O nákupu helikoptér hovořil minulý týden v USA opakovaně premiér Andrej Babiš (ANO). Několikrát řekl, že byť není ještě rozhodnuto o nákupu amerických vrtulníků přímo, prostřednictvím mezivládní dohody se silně uvažuje. „Jsou tam dva američtí výrobci vrtulníků, které my i ministerstvo obrany považujeme za favority, a čekáme na nabídku, ale samozřejmě důležitá pro nás bude určitě nějaká dobrá cena,“ řekl Babiš.

Naznačil také, že důvodem, proč zvolit přímo Američany, může být nespokojenost USA, že česká armáda od amerických zbrojařů delší dobu nic nekoupila.

„V minulosti ta spolupráce v obraně, ve zbrojařském průmyslu nebyla úplně ideální, Spojené státy si na to stěžovaly, a proto jsme změnili strategii,“ řekl Babiš novinářům v USA.

„To neznamená, že jsme něco koupili. Budeme vyjednávat o ceně, ta je samozřejmě důležitá,“ poznamenal Babiš. Zároveň ale upozornil, že americkou techniku využívají i sousední alianční spojenci a tento „potenciál a reference“ je také potřeba vnímat. Stroje Black Hawk využívají Slováci, Maďaři a Poláci.

Metnar: Do konce roku chci smlouvu

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) spekulace o tom, že je rozhodnuto o nákupu přímo od USA, nepotvrdil. „O způsobu zadání zakázky zatím nebylo rozhodnuto, ale smlouvu na vrtulníky chci mít do konce roku. USA byly a zůstávají jedním z možných kandidátů na dodání,“ sdělil Právu Metnar.

Vrtulník UH-1Y Venom od firmy Bell.

FOTO: Profimedia.cz

Loni na konci roku vyslalo ministerstvo tým vojáků a pracovníků vyzbrojovací sekce do USA, aby prozkoumali terén. „V prosinci proběhly pracovní konzultace členů projektového týmu v USA. Stejně jako už v minulosti proběhly také v USA i jinde,“ řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek.

Do jiných zemí však už ministerstvo svůj tým neposlalo. Italská firma Leonardo, která se minulý rok společně s americkým výrobcem vrtulníků Bell dostala do finále nakonec zrušeného tendru, se netrpělivě dožaduje na obraně informací, kdy bude vypsáno nové výběrové řízení. Dalším možným dodavatelem by mohla být německá firma Airbus Helicopters se strojem H145M.

Bitevní vrtulník Mi-24 českého letectva

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

S nákupem nových víceúčelových vrtulníků přišlo ministerstvo zhruba před šesti lety s odůvodněním, že se chce zbavit 17 ruských bojových vrtulníků Mi-24/35, protože nechce být závislé na dodávkách ruských náhradních dílů.

Tuto strategii ale mezitím obrana přehodnotila a rozhodla, že deset z těchto strojů nechá za stovky milionů korun opravit a provozovat dál. Celkově má armáda 41 provozuschopných vrtulníků.