Tomáš Reiner, Washington, Právo

Před návštěvou Bílého domu jste řekl, že chcete mít s prezidentem Trumpem osobnější vztah. Navázali jste ho?



Myslím, že ano, že jsme ho navázali. Nejdříve jako manželské páry, protože poté, co odešli novináři, tak jsme v Oválné pracovně zůstali společně a bavili jsme se o České republice, o Československu, jak jsme se rozdělili. Bavili jsme se i o dětech relativně dlouho.

Bylo to velice neformální, začalo to tím, že mi prezident pochválil boty!

Pan prezident byl velice uvolněný, pozitivní, má stále dobrou náladu, byl vtipný, takže moje paní z něj byla doslova nadšená, stejně jako z paní Trumpové.

Před schůzkou jste připouštěl mírnou nervozitu. Setřásl jste ji? S jakými pocity jste přicházel a odcházel?



Nebyl jsem nervózní z jednání, ale samozřejmě je to významná událost, všichni to sledují. Bylo to velice neformální, začalo to tím, že mi prezident pochválil boty! Bylo to úplně normální, člověk z toho měl pocit, že si na nic nehraje, a já jsem cítil, že jsme byli opravdu přijati.

Video

Babiš jednal s Trumpem v Bílém domě

Ta delegace ze strany Spojených států byla na absolutně špičkové úrovni. Byli tam všichni nejdůležitější – viceprezident, ministr zahraničních věcí, poradce pro národní bezpečnost, poradce pro kybernetiku, ministr energetiky, poradce pro obchod. Takže absolutně nejvyšší zastoupení. Z tohoto hlediska to pro naši zemi mělo velký význam.

K tomu se vrátíme, ale teď mám osobnější otázku. Co jste si s vaší paní pověděli jako první, když jste nastoupili do auta a odjížděli od Bílého domu?



Moje paní mi řekla, že to bylo super. Jak už jsem řekl, byla nadšená. S prezidentovou manželkou měla ten den dvě akce.

Už předtím, dopoledne, se totiž na pozvání paní Trumpové zúčastnila předávání mezinárodních cen, kde seděla vedle ředitelky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeové a také tam byla manželka ministra zahraničí Pompea Susan. Žena tam navíc navázala kontakt s jednou z oceněných z Egypta.

My jsme se s Trumpovými krátce seznámili už dříve v Paříži a je vidět, že si České republiky považují. Pan prezident o ní mluví v superlativech.

Prezident Trump má k Česku vztah i díky své první manželce Ivaně a dětem. Zmínil to?



Ano, mluvili jsme o tom, protože jsme mu také jako dárek pro jeho devět vnoučat dovezli pastelky z Koh-i-nooru.

Ohledně darů jste byl diskrétní. Říkalo se, že jste se do poslední chvíle rozhodoval, co věnovat. Nakonec jste zvolil speciálně vyrobenou pistoli od České zbrojovky, která v USA investuje, a co ještě?



Moje paní ještě darovala paní Trumpové náušnice z českého granátu od skvělého českého šperkaře.

Prezident USA Donald Trump (zcela vlevo) a český premiér Andrej Babiš s manželkami Melanií (druhá zprava) a Monikou (zcela vpravo)

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Nebojíte se kritiky za to, že jste daroval zbraň?



Ne, vůbec. Ten dar je vyjádřením skvělých českých ručiček a tradice. Česká zbrojovka vyrábí zbraně od roku 1936. Mají ve světě obrovský zvuk, například v Izraeli, nebo ještě když jsem pracoval v Maroku, tak tam všichni vědí, že české zbraně jsou spolehlivé, skvělé.

Líbil se prezidentu Trumpovi dar?



Dary se kvůli protokolu neodevzdávají osobně napřímo, proto jsem prezidentovi alespoň ukázal fotku. Myslím si, že ho to zaujalo.

Do Oválné pracovny nakonec přišla i prezidentova dcera Ivanka Trumpová…



Velvyslanec v ČR King se s prezidentem Zemanem domluvili na uspořádání česko-amerického ekonomického fóra. A jelikož paní Ivanka pracuje v Bílém domě a orientuje se na byznys, tak ji pan prezident, když jsme skončili, nechal zavolat do sekretariátu.

A tak za námi na chvíli přišla, seznámili jsme se a já jsem ji pozval do Prahy s tím, že by konference o obchodu v Praze byla dobrá příležitost.

Hovořila česky po své matce?



Nehovořila. Ptal jsem se jí, jestli mluví česky, a ona řekla, že ne.

Zazněla škála témat. Vytýkal pan Trump něco České republice?



Ne, nevytýkal. On skutečně o naší zemí mluví pozitivně. Spíše si stěžoval na způsob vyjednávání ze strany Evropské unie.

Pojďme teď k bilaterální schůzce, která pak následovala, a k jejímu formátu. Za stolem s vámi seděla vládní špička Spojených států. To je jistě pocta, ale na druhou stranu, nebyli jste tak trochu v oslabení?



Nebyli, protože jsem si do delegace vybral lidi, kteří jsou experti, skvěle jazykově vybavení. Byl jsem tam jako předseda vlády, a tak tam nemusí být celá vláda, myslím, že ministři mají dost svojí práce.

O Huawei konkrétně jsme nemluvili. Mluvili jsme o kybernetických útocích.

Byl tam Martin Povejšil, náš bývalý velvyslanec v NATO a EU, který tudíž pokrývá obrovskou agendu, náměstek z obrany Jakub Landovský, taky perfektně jazykově vybavený, pan Karel Havlíček z Rady pro výzkum, vývoj a inovace to samé. Vybral jsem si špičkové experty.

Trumpovi po boku seděli poradce pro národní bezpečnost Bolton i šéf diplomacie a bývalý ředitel CIA Pompeo. Jeho nástupkyně Haspelová vás o den dříve pozvala přímo do centrály CIA. To ukazuje na zásadní bezpečnostní otázky, jestli ne na nějakou změnu kurzu. Nechcete o tom mluvit, ale nemůžu se nezeptat, o čem jste s nimi mluvil.



Žádnou změnu kurzu nemáme.

Myslím spíš z americké strany…



My jsme dvacet let v NATO a k tomu v EU. Samozřejmě, naše služby spolupracují v boji proti mezinárodnímu terorismu a americké služby si tu spolupráci pochvalují.

Takže ze strany americké bezpečnosti zněla chvála, kritika, anebo obojí?



Kritika tam nebyla. Bylo to možná i nějaké ocenění té spolupráce.

Mluvilo se i o čínské Huawei, která teď čerstvě zažalovala americké úřady kvůli znevýhodňování na trhu?



O Huawei konkrétně jsme nemluvili. Mluvili jsme o kybernetických útocích a bezpečnosti. Já jsem řekl, že by se k tomu Evropa měla nějakým způsobem jednotně postavit, protože když máme společnou obranu a bezpečnost, tak i kybernetická bezpečnost je důležitá. V tomhle směru, si myslím, je potřeba to řešit na Evropské radě.

S Evropskou unií souvisí i otázka obchodu, kterou jste označoval za prioritní. Trump hrozí vyššími cly na dovoz aut z EU. Zavede je?



To téma pro mě bylo nejdůležitější, protože to by mělo obrovský dopad na náš průmysl a naši ekonomiku. Dlouho jsem o tom mluvil. Opakoval jsem, argumentoval, apeloval a doporučoval jsem, aby prezident Trump možná počkal na nové složení Evropské komise a Evropského parlamentu po květnových volbách. On z toho dosavadního vyjednávání není nadšený.

Uvidíte se s Trumpem znovu? Přijede do České republiky?



To neřekl. Samozřejmě jsem mu tlumočil pozvání prezidenta Zemana a řekl jsem, že pokud by se chtěl setkat s nějakým jiným světovým lídrem, tak my jsme v Praze připraveni schůzku uspořádat, podobně jako když se před devíti lety na Pražském hradě sešel Barack Obama s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem. Na to nepověděl, že by přijel.

Ale myslím si, že kdyby na zmíněnou konferenci přijela Ivanka Trumpová, bylo by to pozitivní.