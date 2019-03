Karolina Brodníčková, Novinky

„Požádali mě, jestli jim poskytnu mobil. Ten jsem jim poskytl, potom mi ho zase vrátili. Za tři, za čtyři hodiny. Asi si tam něco stáhli,“ řekl Feranec. Doplnil, že jeho byt a osobní věci policisté neprohledávali.

„Žádné písemné dokumenty nemám,“ poznamenal.

Stejně jako Faltýnek se prý scházel s lidmi, kteří se o tendr zajímali. „Já jsem se scházel se všemi, kteří to řešili a měli zájem se sejít. Vyplývalo to z mé pracovní náplně,“ řekl poslanec ANO.

O situaci poslanci ANO hovořili i na klubu. „Pan Faltýnek nám řekl, co se dělo. Já jsem v té době (konání tendru) byl náměstek ministra dopravy, řešil jsem spoustu věcí kolem Kapsche. Já jsem rád, že ta soutěž takto dopadla. Že konečně po letech byla nějaká férová soutěž a že proběhla a dosáhlo se výrazně nižší, poloviční ceny. Děkuji každému, kdo se o to přičinil,“ dodal Feranec.

Faltýnek v pátek uvedl, že v minulém volebním období byl společně s dalšími politiky včetně Ferance v dopravní koaliční radě, která se zabývala otázkou výběru mýtného, a proto se setkával s dotčenými subjekty.

Birke se s nikým nescházel



Poslanec Jan Birke (ČSSD), který byl rovněž členem dopravní komise, se se zástupci Kapsch nescházel. „Takové věci, pokud se dělají, se dělají oficiálně. To znamená, že jsme se se společností Kapsch sešli jednou oficiálně na její žádost v momentě, kdy byl tendr rozjetý a oni požádali o schůzku, aby vysvětlili, že chtějí odkoupit Kapsch jako celek,“ řekl novinářům.

„Co se týče kontaktů na antimonopolní úřad, tak ten jsem neměl ani jeden, i přesto, že jsem byl členem vyjednávacího týmu v rámci koalice na oblast dopravy,“ dodal Birke.

Poslanec Jan Birke

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Policie ho prý nekontaktovala. „S kauzou nemám nic společného. Dost by mě to překvapilo,“ podotkl.

Poslanec Jan Volný (ANO) s policií také nehovořil. „O mě se policie nezajímala,“ řekl Právu. „Pan Faltýnek nám sám stručně řekl, o co šlo. Pan Feranec to také věcně řekl. Řekl bych, že je to bezpředmětné a o pana Faltýnka se zajímají z pohledu svědectví,“ řekl Právu.

Zleva Karel Feix, Jaroslav Faltýnek a Petr Rafaj

FOTO: Novinky.cz s použitím Právo a ČTK

Policie podle dostupných informací zaznamenala dvě schůzky z listopadu 2017 v brněnských hotelích, kdy se Faltýnek sešel s šéfem české pobočky Kapsche Karlem Feixem a o hodinu později s předsedou ÚOHS Petrem Rafajem. Podle policie se při jednání dohodli, že „Faltýnek zařídí u Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch“. Feixe i Rafaje policie podezřívá z korupce.